EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 1/11/2026 chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Dự án được triển khai tại phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, dự kiến hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành trong quý III/2028.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án xây dựng mới Trạm biến áp 220kV Thống Nhất theo kiểu trạm nửa trong nhà, nửa ngoài trời. Trạm có công suất thiết kế máy biến áp 220kV là 2x250MVA và máy biến áp 110kV là 2x63MVA. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt 2 máy biến áp 220kV 2x250MVA và 01 máy biến áp 110kV công suất 63MVA.

Đối với phần đường dây đấu nối, dự án xây dựng mới 2 đoạn đường dây 220kV mạch kép với tổng chiều dài khoảng 0,2 km, thực hiện đấu nối Trạm biến áp 220kV Thống Nhất theo phương thức chuyển tiếp trên đường dây 220kV Bảo Lộc – Sông Mây hiện hữu.

Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao, giảm bán kính cung cấp điện cho các trạm biến áp 110kV tại 6 phường gồm: Dầu Giây, Long Khánh, Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Trảng Bom và 5 xã gồm: Bàu Hàm, Hưng Thịnh, An Viễn, Xuân Quế, Gia Kiệm. Đây là các khu vực hiện đang nhận nguồn điện từ Trạm biến áp 220kV Sông Mây và Trạm biến áp 220kV Xuân Lộc 2.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ cung cấp điện cho các phụ tải Vùng I của thành phố, tạo thuận lợi cho việc đấu nối các Trạm biến áp 110kV Trảng Bom 2 và Thống Nhất 2 vào vận hành trong tương lai. Công trình cũng có nhiệm vụ cung cấp điện trực tiếp cho Trạm biến áp 110kV nối cấp Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu phụ tải của phường Dầu Giây và xã Gia Kiệm.

Phương án bố trí mặt bằng tổng thể Trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Khi hoàn thành, dự án góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện khu vực; đồng thời tăng tính liên kết mạch vòng của lưới điện 220kV, 110kV, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng điện áp, tăng độ tin cậy cung cấp điện và tạo sự linh hoạt hơn trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện khu vực.

Việc triển khai dự án còn góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Dầu Giây nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung.

Theo Quyết định, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định cũng là cơ sở để EVNNPT thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định. Các thủ tục này vẫn phải được thực hiện đầy đủ, quyết định chấp thuận nhà đầu tư không thay thế các thủ tục nêu trên.

UBND thành phố Đồng Nai giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.