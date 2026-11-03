Nghệ An rà soát, cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục trong hoạt động khai thác khoáng sản

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PQ)

Chiều 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện Kết luận 165 ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đại diện các sở, ngành cũng tập trung phân tích một số tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đang tiếp tục triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, thăm dò khoáng sản, hoạt động xây dựng và phát triển trên địa bàn.

Về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản, đến nay, cơ bản các phương tiện có tải trọng lớn đã được triển khai lắp đặt. Đặc biệt, 100% phương tiện thủy đủ điều kiện đã đăng ký, đăng kiểm hoạt động khoáng sản được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương tiện có dung tích nhỏ, hoạt động trong phạm vi hẹp chưa được lắp đặt thiết bị.

Công tác quy hoạch mỏ ở một số khu vực chưa hợp lý. Có địa bàn được cấp phép nhiều mỏ khai thác cát, trong khi một số cụm xã lại không có hoặc chưa có mỏ, dẫn đến bất cập trong cung ứng và quản lý nguồn vật liệu.

Một thực trạng khác là sự thiếu đồng bộ giữa mỏ khai thác và bến, bãi tập kết. Có nơi được cấp phép bến, bãi nhưng không có mỏ khai thác tương ứng; ngược lại, có mỏ nhưng không có bến, bãi.

Ngoài ra, công tác quản lý của một số cơ quan được giao cấp phép, quản lý hoạt động khoáng sản chưa thực sự sát sao. Ngoài ra, một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản...

Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp. (Ảnh: PQ)

Từ thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, giải quyết các mỏ đã được quy hoạch, xác định nhằm đưa hoạt động khai thác vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Xem xét nâng công suất khai thác đối với một số mỏ mà doanh nghiệp có năng lực, hoạt động nghiêm túc và đã có đề xuất được tỉnh chấp thuận...

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đánh giá lại trữ lượng, tính khả thi của việc tăng công suất của các mỏ khoáng sản. Chủ động quy hoạch mỏ gắn với địa bàn; kiểm tra, rà soát các bến, bãi gắn với các mỏ cát, sỏi được cấp phép. Tiến hành phân loại 61 mỏ đã có chủ trương nhưng chưa vận hành khai thác để sớm đưa vào hoạt động.

Đặc biệt tiến hành rà soát, cắt bỏ, rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mỏ, tăng công suất khai thác cho doanh nghiệp.

Về ứng dụng công nghệ trong quản lý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các đơn vị liên quan, cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản; nghiên cứu, đề xuất đề cương, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp triển khai đồng bộ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An: Dự báo nhu cầu năm 2026, toàn tỉnh thiếu khoảng 951.584m³ đá xây dựng, 1,773 triệu m³ cát xây dựng và 9,865 triệu m³ đất san lấp. Dự báo cân đối giai đoạn 2026-2030 cho thấy nguồn cung hiện tại mới chỉ đáp ứng khoảng 69% nhu cầu đá xây dựng, 39% nhu cầu cát xây dựng và 31% nhu cầu đất san lấp.