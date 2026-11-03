Thông cáo báo chí số 16, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Quốc hội thảo luận vềdự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 16 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: cơ sở pháp lý và điều kiện thực hiện trưng mua, trưng dụng tài sản (áp dụng pháp luật; chính sách; nguyên tắc; điều kiện và trường hợp thực hiện trưng mua, trưng dụng tài sản); đối tượng và trình tự thực hiện (tài sản thuộc đối tượng trưng mua; quyết định và hủy bỏ quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản; thời hạn trưng dụng); xác định giá, thanh toán và bảo đảm quyền lợi của người có tài sản (giá và thanh toán tiền trưng mua; hoàn trả tài sản, bồi thường thiệt hại và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người có tài sản trưng dụng); quản lý, sử dụng tài sản và huy động nhân lực (quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng; huy động người vận hành, điều khiển tài sản); công khai, giám sát và trách nhiệm giải trình (công khai và trách nhiệm giải trình khi trưng mua, trưng dụng tài sản; giám sát hoạt động trưng mua, trưng dụng tài sản)…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 30: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phiên thảo luận có sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone dẫn đầu, đang thăm chính thức Việt Nam. Tại phiên thảo luận, có 15 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: đối tượng và trách nhiệm quản lý sở hữu trí tuệ (đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ); trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ (tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ, xác định ngày nộp đơn; thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ; từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng; công bố quyết định liên quan đến Bằng bảo hộ giống cây trồng); quyền của chủ thể và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (quy định về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; tác giả và quyền của tác giả giống cây trồng; mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ); sửa đổi, đình chỉ, phục hồi và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ (sửa đổi văn bằng bảo hộ; đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng); giám định về sở hữu trí tuệ; các quy định chuyển tiếp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tương thích với các quy định pháp luật có liên quan và Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV).

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:Quốc hội thảo luận vềdự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu giá tài sản và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: phạm vi sửa đổi, nguyên tắc áp dụng Luật Đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành; lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá; các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá; giá khởi điểm, xem tài sản; mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở và xử lý tiền đặt trước; cơ chế xác định người trúng đấu giá, bán tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký; đấu giá trực tuyến; giải pháp phòng, chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc; xử lý người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán; hủy kết quả đấu giá, bảo vệ người mua ngay tình; trách nhiệm quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 45 đến 17 giờ 00: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Tại phiên thảo luận có 12 đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Điện lực và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; quy hoạch phát triển điện lực; cơ chế đặc thù trong đầu tư dự án điện lực, dự án điện cấp bách; xử lý dự án chậm tiến độ; giá điện và giá dịch vụ về điện, công khai chi phí hợp lý, không chuyển rủi ro đầu tư sang Nhà nước và người sử dụng điện; lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, tách bạch với chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách; thị trường điện cạnh tranh, mua bán điện trực tiếp; điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện mặt trời mái nhà; năng lượng tái tạo, năng lượng mới, điện gió ngoài khơi, lưu trữ điện; an toàn công trình điện; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ TƯ, ngày 04/11/2026, Buổi sáng:Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 02 dự án luật: (1) Luật An ninh dữ liệu; (2) Luật Định danh và xác thực điện tử.Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).