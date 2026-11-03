Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 1066

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao đổi, thảo luận, thực hiện Đề án 1066 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc triển khai Đề án 1066 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15/6/2026. Đề án đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, hoàn thiện cơ chế phối hợp và nâng cao chất lượng phục vụ, lấy hành khách và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trên cơ sở rà soát 41 kiến nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam liên quan đến giấy tờ nhân thân, thu phí bảo đảm an ninh hàng không, nguy cơ an ninh, an toàn, công tác kiểm tra, giám sát và những vướng mắc tại các cảng hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, phân loại và đề xuất phương án giải quyết theo từng nội dung. Kết quả, có 25 kiến nghị được chấp thuận ở các mức độ hoặc đã được giải quyết, có quy định, hướng dẫn; các kiến nghị còn lại được tiếp tục nghiên cứu, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc chưa thể chấp thuận do liên quan đến quy định pháp luật, yêu cầu bảo đảm an ninh và thẩm quyền giải quyết.

Tại hội nghị, hai bên đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình phối hợp; đồng thời thống nhất nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng áp dụng quy trình nghiệp vụ chưa đồng bộ giữa các Công an cửa khẩu; nâng cao chất lượng trao đổi dữ liệu, đối soát thu phí và xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động khai thác hàng không. Đối với những nội dung đã có quy định, hướng dẫn, VNA có trách nhiệm tổ chức triển khai thống nhất tại các đơn vị thành viên; những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện sẽ tiếp tục được hai bên phối hợp nghiên cứu, giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ghi nhận những kết quả phối hợp của hai bên trong thời gian qua. Nổi bật là, việc tự động hóa truyền dữ liệu phục vụ thu phí, bố trí luồng kiểm tra riêng cho tổ bay; ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ về an ninh hàng không và triển khai hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại các cảng hàng không lớn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị hai bên nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong quá trình phối hợp, nhất là việc áp dụng quy trình nghiệp vụ chưa thống nhất tại một số Công an cửa khẩu; chất lượng hướng dẫn, giải thích của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu, chứng từ phục vụ công tác thu phí có thời điểm chưa kịp thời và việc triển khai một số hướng dẫn tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam chưa đầy đủ.

Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, việc giải quyết các kiến nghị phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, tạo thuận lợi tối đa cho hành khách và doanh nghiệp trong phạm vi pháp luật cho phép. Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn nghiệp vụ, chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng trang thiết bị và tăng cường kiểm tra việc thực hiện thống nhất quy trình tại các cảng hàng không.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đồng chí đề nghị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn đã ban hành; bảo đảm cung cấp dữ liệu, chứng từ đầy đủ, chính xác, kịp thời; tăng cường trao đổi thông tin về các nguy cơ, tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ tiếp viên, nhân viên mặt đất, quan tâm hỗ trợ trẻ em và hành khách cần trợ giúp.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 1066, trong đó chú trọng chuẩn hóa quy trình phục vụ hành khách, nâng cao chất lượng dữ liệu, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn và xây dựng môi trường hàng không văn minh, thân thiện.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

“Bảo đảm an ninh, an toàn là yêu cầu tiên quyết; tạo thuận lợi cho hành khách và doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ. Hai yêu cầu này phải được thực hiện đồng thời, thống nhất và hiệu quả. Kết quả phối hợp giữa hai đơn vị cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể tại từng cảng hàng không, từng điểm tiếp xúc với hành khách, góp phần xây dựng hệ thống cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới - Thiếu tướng Cao Minh Huyền khẳng định.