Đâu là nơi đắc địa để kiến tạo một 'Vinhomes Riverside phiên bản Hải Phòng'?

Từ một miền sống sinh thái bên sông đến biểu tượng của vị thế và phong cách sống

Nằm tại Long Biên, cửa ngõ phía Đông Hà Nội, Vinhomes Riverside lấy cảm hứng từ thành phố Venice của Italy. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã gây chú ý với mô hình biệt thự ven sông, hệ thống kênh đào, hồ nước và công viên xanh đan xen, mang đến không gian sống khác biệt giữa một Thủ đô ngày càng đông đúc.

Vinhomes Riverside nhanh chóng trở thành địa chỉ an cư được giới doanh nhân, người thành đạt ưa chuộng. Những căn biệt thự sang trọng giữa cảnh quan sông nước, cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ đồng bộ, đã tạo nên một chuẩn mực sống mới trên thị trường bất động sản cao cấp Thủ đô.

Sức hút của Vinhomes Riverside còn nằm ở khả năng đáp ứng một nhu cầu ngày càng rõ nét của giới thượng lưu. Sau những năm gây dựng sự nghiệp, nhiều người mong muốn một chốn trở về yên bình, có đủ không gian dành cho gia đình, tận hưởng thiên nhiên và theo đuổi những sở thích riêng.

Tại đây, biệt thự được bố trí trong những khuôn viên xanh, gần mặt nước và các lối dạo bộ, giúp chủ nhân có thể tận hưởng sự tĩnh tại ngay trước hiên nhà. Mô hình compound khép kín được quản lý đồng bộ cũng góp phần tạo nên môi trường sống riêng tư, chỉn chu, phù hợp với những gia đình coi trọng chất lượng sống.

Vinhomes Riverside (Hà Nội) ghi dấu bằng những tư gia thanh lịch giữa cảnh quan cây xanh và mặt nước, khơi nguồn cảm hứng cho nghệ thuật sống sinh thái.

Theo thời gian, Vinhomes Riverside dần vượt ra khỏi ý nghĩa của một dự án bất động sản thông thường. Tên gọi ấy gắn với hình ảnh những căn biệt thự mang giá trị thương hiệu cao, cộng đồng cư dân có vị thế và phong cách sống sinh thái sang trọng, trở thành một địa chỉ mang tính biểu tượng tại Hà Nội.

Chính sức hút đó khiến câu hỏi về một “Vinhomes Riverside phiên bản Hải Phòng” trở nên đáng chú ý. Bởi với một thành phố đang phát triển mạnh như Hải Phòng, nhu cầu về những khu đô thị sinh thái cao cấp, xứng tầm giới doanh nhân và người thành đạt cũng ngày càng lớn.

Lời hẹn về một chuẩn sống danh giá mới cho giới thượng lưu đất Cảng

Là thành phố cảng giàu truyền thống giao thương, Hải Phòng sở hữu cộng đồng doanh nhân năng động cùng tầng lớp cư dân có tiềm lực tài chính ngày càng lớn. Khi nhu cầu an cư chuyển từ sở hữu nhà đẹp sang tận hưởng môi trường sống chất lượng, những khu đô thị có cảnh quan khác biệt và hệ tiện ích đặc quyền trở thành lựa chọn được quan tâm nhất.

Trong bối cảnh ấy, Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên đang được kì vọng sẽ trở thành một Vinhomes Riverside của thành phố Cảng, với khí chất riêng có của con người Hải Phòng

Không gian sông nước tại Vinhomes Royal Island mở ra bối cảnh giàu cảm hứng cho kỳ vọng về một miền sống sinh thái mang phong thái riêng của Hải Phòng.

Được bao bọc bởi ba dòng sông, Đảo Hoàng Gia sở hữu địa thế sông nước hiếm có, mang đến không gian khoáng đạt và cảm giác tách biệt với nhịp sống đô thị bên ngoài. Lợi thế tự nhiên này tạo nền tảng để phát triển những tư gia sang trọng, kết hợp cảnh quan xanh với mặt nước và kiến trúc giàu tính thẩm mỹ.

Nếu Vinhomes Riverside ghi dấu bằng cảm hứng Venice và những dòng kênh uốn lượn bên biệt thự, Vinhomes Royal Island có bản sắc riêng từ cấu trúc đô thị đảo, cảnh quan sông nước tự nhiên và phong cách sống hướng tới những trải nghiệm đặc quyền.

Với giới thành đạt Hải Phòng, sức hấp dẫn của Đảo Hoàng Gia còn nằm ở khả năng cân bằng giữa nhịp sống kinh doanh năng động và khoảng riêng dành cho gia đình. Tại đây, gia chủ tận hưởng cuộc sống qua nhiều tầng trải nghiệm, từ sân golf, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền cùng các không gian thương mại, giải trí. Sau một ngày làm việc, chủ nhân có thể trở về biệt thự ven sông, tận hưởng cảnh quan thanh bình hoặc dành thời gian cho những sở thích thể thao, giải trí ngay trong đại đô thị.

Hệ tiện ích của Đảo Hoàng Gia gợi mở mở về chuẩn sống thượng lưu mới bên sông tại Hải Phòng.

Nếu Vinhomes Riverside Hà Nội đã cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của nghệ thuật sống sinh thái bên sông, Hải Phòng có quyền chờ đợi một chương mới mang khí chất của riêng mình. Một miền tư gia đang được mong đợi trên Đảo Hoàng Gia - nơi tinh thần Riverside gặp gỡ tầm vóc đất Cảng, mang tới chuẩn sống danh giá cho những chủ nhân biết mình xứng đáng với điều gì.