Quảng Ninh hủy danh mục 3 khu đất rộng hơn 250ha dự kiến đấu thầu dự án

Ngày 3/11, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp thiết liên quan đến quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QMG).

Một trong những nội dung đáng chú ý được HĐND thành phố thông qua là Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026.

Theo đó, thành phố phân bổ 133 tỷ đồng từ nguồn điều hòa kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp thành phố năm 2026 cho 75 dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố. Trong đó, có 73 dự án đã hoàn thành, quyết toán nhưng còn nhu cầu vốn và 2 dự án cần bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng theo tiến độ.

HĐND thành phố cũng thống nhất về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị quốc phòng, an ninh đóng trên địa bàn nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2026. Việc hỗ trợ phải bảo đảm nguồn lực ngân sách, đúng quy định và không trùng lặp với nhiệm vụ chi của Trung ương.

Đáng chú ý, HĐND thành phố thông qua danh mục 76 dự án, công trình thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích 454,08ha.

Cùng với đó, thành phố quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 11 dự án, công trình, tổng diện tích 86,98ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 23,34ha, rừng trồng là 63,64ha.

HĐND thành phố đồng thời điều chỉnh diện tích dự án, diện tích thu hồi đất đối với 7 dự án, công trình đã được thông qua tại các nghị quyết trước đó.

Ở lĩnh vực quản lý đất đai và thu hút đầu tư, HĐND thành phố cũng quyết nghị hủy bỏ danh mục 3 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất do không còn đủ điều kiện hoặc không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện hành.

Ba khu đất gồm: Khu phức hợp đô thị, công viên cây xanh kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Móng Cái 1, diện tích 29,79ha; Khu đô thị thương mại, dịch vụ - thể dục, thể thao Hải Hòa, phường Móng Cái 1, diện tích 173,58ha; Khu đô thị tại phường Móng Cái 1, diện tích 48,49ha.

Việc hủy bỏ danh mục nhằm bảo đảm tính pháp lý, công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện hành.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QMG).

Theo thông báo kết quả kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 9 nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm vượt 13%. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động chuẩn bị các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027, giai đoạn 2026-2030.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố được yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh.