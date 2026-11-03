Tây Ninh: Yêu cầu xử lý dứt điểm cơ sở nhà đất dôi dư, tránh thất thoát lãng phí

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Tây Ninh tập trung rà soát, sắp xếp và xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Ảnh tư liệu: Giang Phương/TTXVN

Theo đó, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu chủ động, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ, thất thoát, lãng phí tài sản công do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh phải tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình và cơ chế phối hợp trong rà soát, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, tài sản công, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để kéo dài, gây thất thoát, lãng phí.

Các đơn vị, địa phương phải hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác 477 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2026, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất đã được Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Tây Ninh ưu tiên bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư đáp ứng yêu cầu thiết yếu của địa phương, nhất là phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và các công trình công cộng; bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tế, khai thác hiệu quả, lâu dài, tránh lãng phí nguồn lực.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động nắm tình hình, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về hiện trạng quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu thất thoát, lãng phí; bảo đảm việc quản lý, sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đối với các xã, phường, Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ cơ sở nhà, đất được chuyển giao; rà soát nhu cầu thực tế, chủ động đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi công năng, khai thác hoặc xử lý theo thẩm quyền. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng bỏ trống kéo dài, hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích; hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án được duyệt trước ngày 15/12/2026.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Tây Ninh cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập trung vào những đơn vị chậm xử lý, còn nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư hoặc có tài sản giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí, dấu hiệu vi phạm; theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, nhất là vụ việc có dấu hiệu lợi ích nhóm, trục lợi, cố ý làm trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, thời gian qua, việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở nhà, đất từng bước được đưa vào khai thác, xử lý, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 3.564 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp; trong đó, đã có phương án xử lý 3.563 cơ sở, đạt tỷ lệ 99,97%. Còn 1 cơ sở do Trung ương chuyển giao đang tiếp tục xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp và thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Tây Ninh vẫn còn 852 cơ sở nhà, đất chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý và 477 cơ sở đã có phương án điều chuyển, chuyển giao cần tiếp tục xử lý.

Nguyên nhân chủ yếu do việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn trên địa bàn rộng, trong khi nhiều trụ sở, cơ sở nhà, đất được hình thành, quản lý qua nhiều thời kỳ, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, giấy tờ giao nhận thất lạc. Điều này gây khó khăn trong xác định nguồn gốc, hiện trạng, phương án xử lý và giá cho thuê.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong rà soát, bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài sản có lúc chưa chặt chẽ; một số trường hợp còn vướng mắc do thiếu cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp. Việc công khai, tổ chức thực hiện phương án được duyệt còn chậm; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, còn tình trạng giao khoán cho bộ phận chuyên môn.