Quảng Ngãi gỡ vướng mặt bằng, hỗ trợ tiến độ thi công đường gần 700 tỷ đồng

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng

Gia đình ông Nguyễn Tấn Toàn (53 tuổi), ở phường Trương Quang Trọng có khoảng 200m² đất và nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Sau khi được bố trí tái định cư và giải quyết các chính sách bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông đã đồng thuận di dời. Trong 10 ngày qua, ngôi nhà gắn bó nhiều năm với gia đình đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Ông Toàn cho biết, dù việc rời khỏi ngôi nhà lâu năm không dễ dàng, nhưng nhận thức được ý nghĩa của công trình đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia đình đã chấp hành chủ trương, đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Để hỗ trợ người dân, phường Trương Quang Trọng huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản. Những hộ neo người, người cao tuổi hoặc không đủ nhân lực được ưu tiên hỗ trợ, giúp quá trình di dời diễn ra thuận lợi.

Anh Nguyễn Sinh Thành (38 tuổi), dân quân thường trực phường Trương Quang Trọng cho hay, khi thấy người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, lực lượng tại cơ sở cũng nỗ lực hỗ trợ hết mình, góp phần giúp công trình sớm được thi công thông suốt.

Việc chính quyền và các lực lượng cơ sở đồng hành với người dân không chỉ giảm khó khăn trong quá trình di dời mà còn góp phần củng cố sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đây cũng là giải pháp được địa phương tập trung thực hiện đối với những hộ đã thống nhất phương án bồi thường nhưng còn khó khăn trong việc tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản.

Các lực lượng địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân chuyển dời tài sản.

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong dài hơn 6,1km, tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tuy nhiên, sau gần 7 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án. Đến nay, toàn tuyến mới bàn giao được hơn 90% mặt bằng. Còn 17 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao đất; hơn 50 hộ khác chưa hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại phường Trương Quang Trọng, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất theo Kết luận thanh tra số 87/KL-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh. Trong khi đó, tại xã Thọ Phong, một số trường hợp chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án bồi thường; một số hộ chưa đồng thuận bàn giao đất dù phương án đã được phê duyệt.

Dự án gặp vướng mắc kéo dài liên quan đến bồi thường, GPMB.

Ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, phần lớn người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ có kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Địa phương đang phối hợp với mặt trận, tổ dân phố và các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động; đồng thời hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, vật kiến trúc sau khi đã thống nhất bàn giao mặt bằng.

Theo địa phương, thực tế phần mặt bằng còn lại tuy không lớn nhưng tập trung ở những trường hợp phức tạp, liên quan đến hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất và sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình. Do đó, bên cạnh công tác vận động, cần sự phối hợp, hướng dẫn và giải quyết kịp thời của các cơ quan chức năng để tháo gỡ dứt điểm những tồn tại.

Áp lực hoàn thành, thông tuyến trong năm 2026

Việc mặt bằng được bàn giao không liên tục trong nhiều năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tổ chức thi công, khiến nhiều đoạn tuyến còn dang dở, tiến độ dự án kéo dài.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư), lũy kế giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đến nay đạt khoảng 225 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 408 tỷ đồng, tương đương hơn 55%.

Dự án đứng trước áp lực thông tuyến trong năm 2026 trong khi vẫn vướng mặt bằng.

Năm 2026, dự án được bố trí kế hoạch vốn 131 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 104 tỷ đồng, tương đương khoảng 80%. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Dù vậy, những tồn tại liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản lớn đối với tiến độ chung. Ban Quản lý nhận định, mục tiêu hoàn thành, thông tuyến trong năm 2026 đang chịu áp lực lớn do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ.

Theo tiến độ ban đầu, toàn bộ mặt bằng sạch phải được bàn giao cho nhà thầu trước ngày 30/6/2026 mới bảo đảm điều kiện thi công hoàn thành dự án trong năm nay. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn tất các thủ tục liên quan, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong chưa thể hoàn thành sau 7 năm triển khai.

Sau gần 7 năm chờ đợi, người dân mong muốn những vướng mắc về mặt bằng sớm được giải quyết để tuyến đường hoàn thành, đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo động lực phát triển cho khu vực.

Sự đồng thuận của người dân cùng sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng tại cơ sở là yếu tố quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, các cơ quan chức năng cần khẩn trương xử lý những tồn tại về chính sách bồi thường, hỗ trợ và pháp lý đất đai; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ công trình, tránh để nguồn lực đầu tư công tiếp tục bị kéo dài, chậm phát huy hiệu quả.