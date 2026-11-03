Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao, cho thuê đất tại dự án Khu đô thị SBC Miền Trung

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Theo Quyết định số 4987/QĐ-UBND, qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án.

Khu đô thị SBC Miền Trung được thực hiện tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, với tổng diện tích 55.455 m². Trong đó, diện tích đất được phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất khoảng 49.436,4 m². Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á Miền Trung.

Dự án trước đây đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 18/11/2022. Chủ trương đầu tư dự án cũng được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận tại Công văn số 5668/UBND-KTN ngày 25/9/2019 và điều chỉnh tại Công văn số 5942/UBND-KT ngày 27/6/2025.

Việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Quá trình rà soát dự án được UBND TP triển khai theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á Miền Trung có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, triển khai dự án theo đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Các sở, ngành liên quan và UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền, kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án.

Quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất là cơ sở để cơ quan nhà nước và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan; không thay thế thủ tục giao đất, cho thuê đất chính thức cũng như các thủ tục chuyên ngành theo quy định hiện hành. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết hoặc vi phạm quy định pháp luật, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định.