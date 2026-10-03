Điện Biên tạo ấn tượng tốc độ tăng trưởng

ĐBP - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra sáng 3/10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở ngành của tỉnh.

Đánh giá tại phiên họp cho thấy, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 12,1-12,2%, cao nhất trong nhiều năm. Dịch vụ tăng trưởng tích cực; sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định. Xuất, nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%; trong tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ USD sau nhiều tháng nhập siêu; thu hút khách quốc tế 9 tháng đạt khoảng 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%. Vốn FDI đăng ký ước đạt gần 50,4 tỷ USD, tăng 76,4... Giải ngân đầu tư công 9 tháng đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2025 trên 202 nghìn tỷ đồng và 12,9%. Đầu tư tư nhân quý III đạt 671 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh, các sở ngành dự phiên họp.

Điện Biên tạo ấn tượng về tốc độ tăng trưởng GRDP quý III đạt 11,67%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định; các vùng cây trồng chủ lực, nhất là cà phê, mắc ca tiếp tục được mở rộng. Sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 25.837 tỷ đồng, tăng 16,87%. Xuất nhập khẩu đạt 120,97 triệu USD, tăng 21,84%. Du lịch đón khoảng 1,272 triệu lượt khách, tăng 18,31%, doanh thu từ du lịch ước đạt 2.307 tỷ đồng, tăng 18,19%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 15.520 tỷ đồng, tăng 27,41%. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin 16 dự án với tổng vốn hơn 28.045 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI với vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 266 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 1.916 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9 ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng, bằng 68,87% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường.

Những tháng cuối năm, Điện Biên tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều hành linh hoạt, quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý IV; thường xuyên rà soát tiến độ theo từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Tỉnh tập trung khai thác dư địa tăng trưởng từ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch và đầu tư; đồng thời phân tích rõ nguyên nhân đối với các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư, sớm đưa nguồn lực vào sử dụng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trong đó trọng tâm là tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, tiêu dùng trong nước; thúc đẩy đầu tư, xây dựng; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Quang cảnh đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ba tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá sát tình hình, xác định rõ dư địa, động lực tăng trưởng; tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn bằng giải pháp cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến rõ nét trong quý IV và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế, văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả du lịch cuối năm; thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu; đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực này. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương chú trọng văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát diễn biến tình hình, thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định rõ những lĩnh vực, địa bàn còn hụt so với mục tiêu để kịp thời có giải pháp trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thủ tướng biểu dương tỉnh Điện Biên dù khó khăn song đã tạo ấn tượng với tốc độ tăng trưởng quý III, các địa phương khác cần khai thác dư địa phát triển để tăng tốc. Các địa phương có tăng trưởng cao tiếp tục phát huy kết quả, khai thác hiệu quả các dư địa và động lực tăng trưởng mới; những địa phương tăng trưởng chưa đạt mục tiêu cần rà soát, đánh giá rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể và khả thi. Các bộ, ngành chủ động cập nhật, đánh giá sát tình hình, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trọng tâm, phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.