Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026: Nhiều tín hiệu tích cực
Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD...
Số liệu về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,01%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17.680,7 nghìn lượt, tăng 14,5%…/.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kinh-te-viet-nam-9-thang-nam-2026-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-post1139898.vnp