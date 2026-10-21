Diễn biến Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid sẽ tiếp đón RB Leipzig trên sân nhà tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ hết sức ấn tượng khi toàn thắng cả hai lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League, thắng Inter Milan (2-1) và AS Roma (4-3), thu về trọn vẹn 6 điểm.

Tính trên mọi đấu trường, "Los Blancos" đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, bao gồm thắng lợi giòn giã 4-1 Sevilla hồi cuối tuần, nơi chân sút chủ lực Kylian Mbappe tiếp tục thăng hoa để nâng thành tích cá nhân lên 11 bàn sau 11 trận.

Trái lại, RB Leipzig lại thể hiện bộ mặt đầy bất ổn dưới thời Martin Demichelis. Đại diện Bundesliga mới chỉ giành được 3 điểm tại Champions League sau trận thua 1-4 Como cùng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PSV Eindhoven. Không những vậy, tinh thần của đội bóng Đức vừa bị giáng một đòn nặng nề sau thất bại cay đắng 1-6 trước Bayern Munich.

Về mặt lực lượng, Real Madrid thiếu vắng Rodrygo (đầu gối), Ferland Mendy (hông) và Raul Asencio (chân), song đón chào sự trở lại quan trọng của Vinicius Junior do án treo giò của anh chỉ áp dụng tại La Liga.

Ở bên kia chiến tuyến, RB Leipzig chịu tổn thất khi cả Christoph Baumgartner (gân kheo) lẫn Assan Ouedraogo (vai) đều vắng mặt vì chấn thương. Hy vọng tìm kiếm điểm số của đội khách phụ thuộc lớn vào sự đột biến của tài năng trẻ Antonio Nusa, người đã có 4 bàn và 3 kiến tạo ở mùa giải năm nay, cùng ngôi sao Christopher Nkunku trên hàng công.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.