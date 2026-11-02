U23 Singapore mang hai cầu thủ từng thi đấu tại Bồ Đào Nha đến Việt Nam

Ngày 2/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Đội tuyển U23 Singapore đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Đội tuyển U23 Singapore tranh tài với Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Một trong những gương mặt đáng chú ý của đội bóng này là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League khi mới 15 tuổi. Trong sự nghiệp, tiền đạo này từng khoác áo Young Lions, Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela (Bồ Đào Nha) vào tháng 2/2025. Khairin cũng từng tham dự 3 kỳ SEA Games vào các năm 2021, 2023 và 2025.

Bên cạnh Khairin Nadim, tiền vệ Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tiền vệ Amir Syafiz Bin Abdul Rashid, sinh năm 2004, là gương mặt có kinh nghiệm khi từng được trao băng đội trưởng Đội tuyển U23 Singapore trong quá trình chuẩn bị Vòng loại U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, danh sách Đội tuyển U23 Singapore còn có nhiều cầu thủ sinh năm 2007 và 2008 như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy. Đây là những nhân tố trẻ được trao cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ U23 và thi đấu quốc tế.

Theo danh sách đăng ký, Đội tuyển U23 Singapore tham dự giải với 23 cầu thủ, gồm 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 9 tiền vệ và 4 tiền đạo. Tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, Đội tuyển U23 Singapore lần lượt gặp Đội tuyển U23 Qatar lúc 15h ngày 10/11, Đội tuyển U23 Việt Nam lúc 19h ngày 12/11 và Đội tuyển U23 Thái Lan lúc 15h ngày 14/11.

U23 Qatar đem lực lượng mạnh 'cỡ nào' tới Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026

Đội tuyển U23 Qatar được đánh giá là đối thủ đáng chú ý nhờ nền tảng thể hình, thể lực cùng những cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Với phong cách thi đấu đặc trưng của bóng đá Tây Á, Đội tuyển U23 Qatar hứa hẹn mang đến những thử thách khác biệt cho các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có Đội tuyển U23 Việt Nam. Việc góp mặt tại giải đấu ở Gia Lai cũng là cơ hội để đội bóng Tây Á kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Giải U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku, với sự tham dự của bốn đội gồm: U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Theo lịch thi đấu, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11, ở lượt trận cuối cùng. Cuộc đối đầu này được kỳ vọng là dịp để thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh giá khả năng tổ chức lối chơi, tranh chấp và thích ứng trước một đối thủ có thể hình, thể lực tốt, đồng thời chuẩn bị cho những mục tiêu chuyên môn trong thời gian tới.