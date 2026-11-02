Solskjaer muốn trở lại MU

Solskjaer vẫn còn nhiều điều dang dở ở MU. Ảnh: Reuters.

Ole Gunnar Solskjaer chưa khép lại cánh cửa trở về Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với TV2, cựu HLV người Na Uy thừa nhận ông vẫn cảm thấy có những việc dang dở tại Manchester United.

Tuy nhiên, Solskjaer không muốn tạo thêm áp lực cho Michael Carrick, người đang chật vật với chiếc ghế nóng ở thời điểm hiện tại. "Tôi cảm thấy mình vẫn còn những việc dang dở. Tất nhiên, nếu có cơ hội trở lại thì thật tuyệt", Solskjaer chia sẻ.

Nhà cầm quân 53 tuổi thậm chí sẵn sàng nhận lời nếu MU cần ông trong một vai trò ngắn hạn. Ông nói: "Nếu Michael làm tốt trong 10 năm rồi quyết định nghỉ việc, và họ hỏi liệu tôi có thể dẫn dắt đội bóng trong hai tháng hay không, tất nhiên tôi sẽ không từ chối".

Solskjaer từng gắn bó với MU trong trong một thời gian dài, bao gồm 11 mùa giải thi đấu và ba năm dẫn dắt đội bóng. Ông bị sa thải tháng 11/2021 sau chuỗi thành tích sa sút. Khi đó, "Quỷ đỏ" đứng thứ bảy Premier League.

Dù vẫn nuôi hy vọng trở lại, Solskjaer dành sự ủng hộ cho Carrick. Ông tin người đồng nghiệp có đủ phẩm chất để đưa MU tiến lên, nhờ sự am hiểu CLB và người hâm mộ.

Carrick hiện chịu sức ép lớn sau khi MU trải qua chín trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng vừa thua Chelsea 0-2 hôm 31/10, nối dài khởi đầu tệ nhất tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.