Madam Pang yêu cầu làm rõ vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm tại giải Thái Lan

Chiều 2/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức lên tiếng về vụ việc HLV Park Hang-seo cùng một số thành viên CLB Kanchanaburi FC bị cổ động viên xúc phạm sau trận đấu tại Thai League 2.

Park Hang-seo bị cổ động viên xúc phạm tại giải Thái Lan.

Theo thông báo, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã chỉ đạo bộ phận quản lý giải đấu khẩn trương thu thập bằng chứng, đồng thời tiến hành các bước xem xét kỷ luật theo quy định. Động thái này được đưa ra sau khi những hình ảnh về cuộc tranh cãi giữa HLV Park Hang-seo và một số cổ động viên tại sân Nong Prue lan truyền trên mạng xã hội.

Trong thông báo, FAT khẳng định không chấp nhận những hành vi phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc dưới bất kỳ hình thức nào. "FAT kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc trong cộng đồng bóng đá, dù xảy ra trên sân cỏ, trong khuôn viên sân vận động hay trên các nền tảng mạng xã hội", thông báo của FAT nêu rõ.

Cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan nhấn mạnh những hành vi như vậy đi ngược lại tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá. Đồng thời, FAT kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia phòng chống phân biệt chủng tộc nhằm xây dựng môi trường thi đấu lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.

Đáng chú ý, Chủ tịch Madam Pang yêu cầu sự việc phải được xem xét nghiêm túc, dựa trên những bằng chứng thu thập được. "Trong trường hợp xảy ra các sự việc nêu trên, Chủ tịch FAT đã chỉ đạo bộ phận quản lý giải đấu thu thập bằng chứng và ngay lập tức khởi động quy trình xem xét kỷ luật chính thức", FAT thông báo.

Trước đó, tối 1/11, CLB Kanchanaburi FC do HLV Park Hang-seo dẫn dắt có chuyến làm khách trên sân Nong Prue của Pattaya United tại vòng 9 Thai League 2 mùa giải 2026-2027. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Theo truyền thông Thái Lan, khi HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ Kanchanaburi FC chuẩn bị di chuyển vào phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc, một số cổ động viên trên khán đài đã có những lời lẽ khiêu khích nhằm vào đội khách. Đáng chú ý, một cổ động viên của Pattaya United liên tục hô lớn từ "kimchi", kèm theo những lời lẽ mang tính khiêu khích nhằm vào HLV Park Hang-seo và các cộng sự, được cho là có ý xúc phạm nguồn gốc quốc tịch của họ.

Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc sử dụng những lời lẽ xúc phạm đối với cầu thủ John Baggio của Kanchanaburi FC, trong đó có những câu nói nhằm chế giễu ngoại hình của cầu thủ này. Những lời lẽ trên khiến HLV Park Hang-seo tức giận và phản ứng gay gắt với nhóm cổ động viên trên khán đài.

Chủ tịch FAT - Madam Pang yêu cầu làm rõ vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm.

Theo các đoạn video được chia sẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc có động tác giơ nắm đấm và ra hiệu thách thức người đang khiêu khích xuống sân đối chất. Không khí trở nên căng thẳng khi hai bên tiếp tục tranh cãi. Trước nguy cơ xảy ra xô xát, các thành viên Kanchanaburi FC cùng lực lượng an ninh đã can thiệp để đưa HLV Park Hang-seo và các cầu thủ trở lại phòng thay đồ.

Sự việc sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan cũng như Hàn Quốc. Phía Kanchanaburi FC cũng lên tiếng phản đối những hành vi bị cho là phân biệt chủng tộc và xúc phạm thành viên đội bóng. "Bóng đá là môn thể thao kết nối con người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kể là ai, đến từ đâu, hay mang màu da gì, tất cả mọi người đều có giá trị và nên nhận được sự tôn trọng", Kanchanaburi FC khẳng định.

Trước những phản ứng này, FAT khẳng định sẽ áp dụng các quy định hiện hành để xem xét trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan nếu xác định có hành vi vi phạm. Theo FAT, các quy định kỷ luật của bóng đá Thái Lan có những điều khoản xử lý hành vi sử dụng ngôn từ xúc phạm, đe dọa, lăng mạ hoặc phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và những người tham gia hoạt động bóng đá.

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật có thể bao gồm phạt tiền, đình chỉ nhiệm vụ hoặc cấm tham gia một số trận đấu. Đối với hành vi vi phạm của cổ động viên, các câu lạc bộ có liên quan cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.