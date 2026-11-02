HLV Kim Sang-sik đau đầu với bài toán hàng công trước thềm Asian Cup 2027

Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc từng được kỳ vọng trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển. Tuy nhiên, hiện tại mỗi cầu thủ hiện đều đang phải đối diện một vấn đề riêng dẫn đến khả năng khó có thể góp mặt trong những đợt tập trung sắp tới.

Xuân Son dính chấn thương cơ đùi từ cuối tháng 9. Với thời gian hồi phục dự kiến ít nhất hai tháng, tiền đạo của Thép Xanh Nam Định còn cần thêm thời gian tập luyện để lấy lại thể trạng và cảm giác bóng. Khả năng trở lại của anh vì thế phụ thuộc nhiều vào tiến độ điều trị, trong bối cảnh Asian Cup 2027 đang đến gần.

HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán nhân sự khi đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương rách cơ bắp chân trái và được dự báo cần khoảng ba tháng để hồi phục. Quãng nghỉ này khiến cầu thủ chạy cánh khó kịp trở lại trước thềm Asian Cup 2027. Sự vắng mặt của Hoàng Hên cũng khiến đội tuyển mất đi một phương án hỗ trợ tấn công giàu tốc độ, có khả năng kéo bóng và tạo liên kết giữa các tuyến.

Trường hợp của Nguyễn Tài Lộc có phần khác biệt. Cầu thủ này đã trở lại thi đấu trong màu áo Ninh Bình, nhưng phong độ hiện tại chưa đủ thuyết phục để cạnh tranh một vị trí trong danh sách triệu tập. Bởi vậy, khả năng góp mặt của anh ở đợt tập trung tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc thiếu vắng cùng lúc ba cầu thủ khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại cách tổ chức hàng công. Xuân Son sở hữu khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm. Đây là những phẩm chất giúp đội tuyển có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Ngược lại, Hoàng Hên mang đến sự cơ động ở hành lang cánh, còn Tài Lộc có thể hỗ trợ kết nối lối chơi.

Nếu không thể sử dụng những nhân tố này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cần mở rộng lựa chọn từ các cầu thủ đang thi đấu tại V.League. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn hay Phạm Tuấn Hải có thể được cân nhắc trở lại. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đang thể hiện phong độ tích cực như Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định), Quang Vinh (SLNA) và Olaha cũng có thể nằm trong diện theo dõi.

HLV Kim Sang-sik cần tìm kiếm những phương án mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam

Về chiến thuật, đội tuyển Việt Nam có thể chuyển sang cách tiếp cận linh hoạt hơn thay vì phụ thuộc vào một trung phong cắm. HLV Kim Sang-sik có thể tăng cường khả năng phối hợp giữa các tiền đạo cánh, đồng thời khai thác những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Sự cơ động của hàng tiền vệ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo khoảng trống và hỗ trợ khâu ghi bàn.

Dù vậy, những điều chỉnh này cần được kiểm chứng qua các đợt tập trung và trận đấu thực tế. Việc thiếu hụt nhân sự không chỉ là thách thức với HLV Kim Sang-sik, mà còn mở ra cơ hội để những cầu thủ khác chứng minh năng lực. Đội tuyển Việt Nam sẽ cần thêm những phương án tấn công đủ hiệu quả nếu muốn duy trì sức cạnh tranh tại Asian Cup 2027.