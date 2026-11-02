Manchester United chuẩn bị chiêu mộ sao trẻ Barcelona, quyết nâng cấp hành lang trái

Ban lãnh đạo Manchester United được cho là chuẩn bị tiếp cận Barcelona để thăm dò khả năng chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha. Đội bóng Anh dự kiến tìm hiểu mức phí chuyển nhượng mà đại diện La Liga yêu cầu, trước khi cân nhắc khả năng triển khai thương vụ ngay trong tháng Giêng.

Alejandro Balde đang nằm trong tầm ngắm chuyển nhượng của Manchester United

Nhu cầu bổ sung hậu vệ trái của Man United xuất phát từ tình trạng chấn thương kéo dài của Luke Shaw. Những vấn đề thể lực khiến cầu thủ người Anh không duy trì được sự ổn định trong thời gian dài, buộc đội bóng phải tính đến phương án thay thế. Ở tuổi 23, Balde được đánh giá phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình nhờ tốc độ, nền tảng thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công.

Tương lai của Balde tại Camp Nou đang xuất hiện dấu hỏi sau những thay đổi trong cách sử dụng nhân sự của HLV Hansi Flick. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là không hài lòng khi phải thường xuyên ngồi dự bị và chỉ được trao cơ hội trong một số tình huống nhất định.

Bản thân Alejandro Balde cảm thấy chưa nhận được sự tin tưởng tương xứng sau những gì đã đóng góp tại Barcelona. Điều đó có thể khiến tuyển thủ Tây Ban Nha cân nhắc tìm kiếm một môi trường mới để được thi đấu thường xuyên hơn.

Alejandro Balde có thể chia tay Barcelona để tìm kiếm cơ hội thi đấu mới

Ngoài Man United, AS Roma cũng đang theo dõi tình hình của hậu vệ sinh năm 2003. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester được cho là tự tin trong cuộc đua giành chữ ký của Balde nhờ tiềm lực tài chính và sức hút từ Premier League.

Ở chiều ngược lại, Giám đốc thể thao Deco được cho là sẵn sàng cân nhắc phương án bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp. Barcelona cũng được nhắc đến với kế hoạch tìm kiếm nhân sự thay thế, trong đó có Nico O’Reilly.

Khả năng Balde rời Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa đông phụ thuộc đáng kể vào mức phí mà đội bóng xứ Catalan đưa ra. Trong khi đó, Man United cần cân đối ngân sách trước khi quyết định có theo đuổi thương vụ đến cùng hay không.

Với nhu cầu gia cố hành lang trái, Alejandro Balde có thể trở thành phương án đáng chú ý nếu các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Dẫu vậy, sự quan tâm từ AS Roma cùng lập trường của Barcelona vẫn là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tương lai của hậu vệ người Tây Ban Nha.