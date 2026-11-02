2 Ngày 1 Đêm: Nicky mất vị trí về đích, buitruonglinh 'tiểu phẩm' cùng Dương Lâm

Mở đầu ngày mới, các thành viên bước vào trò chơi ăn bánh. Chiến thắng lần lượt thuộc về hai đội Nicky - buitruonglinh và HIEUTHUHAI - Dương Domic, giúp 4 thành viên nhận thêm điểm cho đường đua “Tổng tài”. Hội thua cuộc phải chịu hình phạt ngậm bột than tre trong lúc bị dây thun búng vào chân. Những gương mặt bị “nhuộm đen” cùng loạt biểu cảm khổ sở của các nghệ sĩ tạo nên màn mở đầu đầy tiếng cười.

Điểm đến tiếp theo là “Nông trại vui vẻ”, nơi các thành viên vừa tham quan vừa thực hiện nhiệm vụ tại những trạm gắn với đặc tính của các loài động vật như chuột lang, thỏ, ngựa, lạc đà... Không gian gần gũi với thiên nhiên và những người bạn thú cưng khiến các nghệ sĩ có dịp thư giãn.

Ở thử thách chạy trạm, HIEUTHUHAI là người hoàn thành đầu tiên khi chỉ cần 3 trạm để thu thập đủ stickers và xếp thành hàng chéo. Ngô Kiến Huy và buitruonglinh cán đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Nicky tưởng như đã nắm chắc vị trí thứ 4 nhưng lại bị Ngô Kiến Huy và buitruonglinh đánh lừa rằng cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để giành lợi thế. Dù có chút nghi ngờ, nam khách mời cuối cùng vẫn tin lời đồng đội, tạo cơ hội để Cris Phan vượt lên giành vị trí này.

Đến buổi tối, hai đội “Never Give Up” và “Đồng Tâm Tính Toán” trở lại đội hình ban đầu, cùng tham gia thử thách tìm kho báu. Các thành viên phải lần lượt thu thập những mảnh ghép chứa gợi ý để xác định vị trí chiếc chìa khóa mở rương. Trong lúc mọi người tập trung giải mật thư, Lê Dương Bảo Lâm và buitruonglinh lại bất ngờ “đánh lẻ”, thay trang phục dân tộc và diễn tiểu phẩm “Nàng Mị và chàng trai bản”. Sự e thẹn có phần cường điệu của Dương Lâm kết hợp với nét ngây ngô của buitruonglinh tạo nên một màn tung hứng hài hước giữa cuộc đua.

Trong khi các thành viên còn lại vẫn đang tìm kiếm manh mối, Nicky bất ngờ tìm được chìa khóa và mở rương kho báu thành công, mang về quyền lợi cho đội “Never Give Up” ở thử thách tiếp theo. Tại hồ nước khoáng nóng, các nghệ sĩ bước vào trò chơi ném bóng dưới nước với hai hiệp đấu liên tục rượt đuổi tỉ số.

Cris Phan và Ngô Kiến Huy thể hiện sở trường thể thao qua những pha ghi bàn, trong khi Dương Domic và buitruonglinh tận dụng chiều cao, thể lực để phòng ngự. Chung cuộc, đội “Never Give Up” giành chiến thắng với tỉ số 9-7.

Khép lại các thử thách cũng là lúc kết quả đường đua “Tổng tài” sau hai ngày được công bố. Cuộc cạnh tranh dần thu hẹp còn hai cái tên Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI. Nếu đăng quang, đây sẽ là lần đầu Ngô Kiến Huy đảm nhận vị trí này, trong khi HIEUTHUHAI có cơ hội trở thành Tổng tài lần thứ hai. Kết quả cuối cùng, HIEUTHUHAI giành chiến thắng sát nút, tiếp tục giữ vị trí đứng đầu “công ty” trong sự chúc mừng của các thành viên.

Sau hai ngày khám phá Yên Bái, “Tour du lịch ‘không’ sao” chính thức khép lại với nhiều trải nghiệm và tình huống đáng nhớ. Bên cạnh những thử thách cạnh tranh, hành trình còn ghi dấu qua sự tương tác hài hước giữa các nghệ sĩ và những khoảnh khắc đồng hành cùng khách mời. Với Tổng tài vừa mới vừa quen thuộc, “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” hứa hẹn tiếp tục mang đến những hoạt động thú vị trong chặng tiếp theo.