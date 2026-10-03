Điện Biên bứt tốc quý III

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Lễ khai giảng và khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Nưa.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn FPT thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên.

Từ mức tăng 8,67% được công bố cho 6 tháng đầu năm, kinh tế Điện Biên bước vào quý III với nhịp tăng hai con số. Riêng quý III cao hơn 3 điểm phần trăm so với tốc độ của nửa đầu năm. Đà tăng rõ hơn ở những ngành tạo ra sản phẩm, khối lượng công trình và dịch vụ phục vụ đời sống.

Vượt đích

Theo Thống kê tỉnh, trong quý III, công nghiệp và xây dựng tăng 14,96%, vượt kịch bản 3,12 điểm phần trăm. Riêng xây dựng tăng 14,80%, vượt 2,45 điểm phần trăm. Kết quả này đáng chú ý bởi hoạt động thi công gắn với nhiều ngành khác như công trình triển khai kéo theo nhu cầu vật liệu, vận chuyển và lao động. Vốn đầu tư vì thế có thêm cơ hội đi vào hoạt động kinh tế.

400kg nhân hạt mắc ca Điện Biên sấy mộc, tương ứng 4.000 gói, được bàn giao cho Vietnam Airlines.

Trong mạch tăng ấy, chế biến, chế tạo nổi bật với mức tăng 22,40%, vượt kịch bản 12,25 điểm phần trăm. Phát triển chế biến mở cơ hội nâng giá trị sản phẩm ngay tại địa phương. Báo cáo nhanh về tăng trưởng ghi nhận các giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân, cơ sở cá thể mở rộng số lượng và quy mô đã phát huy hiệu quả tích cực.

Sức bật còn đến từ nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 8,06%, vượt mục tiêu 3,86 điểm phần trăm. Báo cáo nhanh ngày 30.9 ghi nhận đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của khu vực này. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng được xác định là một trong những giải pháp phát huy hiệu quả, mở thêm hướng sản xuất và nâng giá trị sử dụng đất.

Xã Mường Ảng thử nghiệm trình diễn UAV phun phân bón qua lá cây cà phê tại bản Mánh Đanh.

Khi sản xuất khởi sắc, các dịch vụ kết nối thị trường cũng có thêm cơ hội phát triển. Vận tải, kho bãi tăng 14,91%, vượt mục tiêu 2,06 điểm phần trăm; lưu trú, ăn uống tăng 15,34%, vượt 0,03 điểm phần trăm.

Bám sát việc, rõ trách nhiệm

Sức bật trong quý III gắn với cách chỉ đạo, điều hành bám sát từng công việc. Tại Hội nghị Hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý III và cả năm 2026, tổ chức ngày 8/7, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, thời hạn hoàn thành và đơn vị chịu trách nhiệm. Đồng thời yêu cầu điều hành tăng trưởng theo từng tuần, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt trong quý III. Ngày 15/7, Kết luận 121-KL/TU về kịch bản tăng trưởng quý III và cả năm được ban hành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện, thường xuyên đôn đốc và xử lý những nội dung phát sinh. Vai trò người đứng đầu gắn với sự lãnh đạo của tập thể, tạo sự thống nhất từ định hướng đến tổ chức thực hiện.

Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi được ban hành đã thu hút các doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất, chế biến sản phẩm từ mắc ca, cà phê.

Nhịp chỉ đạo tiếp tục được cụ thể hóa trong điều hành của UBND tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định giải pháp, tiến độ và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ. Việc rà soát theo ngành, theo nguồn tăng trưởng giúp cơ quan phụ trách xác định rõ phần việc cần tập trung trong những tháng cuối quý.

Việc theo sát tiến độ từng nhiệm vụ giúp tỉnh kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư và sản xuất. Báo cáo đánh giá tăng trưởng ghi nhận hiệu quả của việc kết hợp các giải pháp theo tháng, quý với thu hút đầu tư và hỗ trợ sản xuất. Nhìn từ kết quả quý III, có thể thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Khơi dòng vốn để bứt phá

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến ngày 30/9, Điện Biên ước giải ngân hơn 3.400 tỉ đồng vốn đầu tư công, bằng 68,87% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 9 tháng ước đạt 15.520,82 tỉ đồng, tăng 27,41% so với cùng kỳ. Những nguồn vốn này góp phần hỗ trợ đà tăng của ngành xây dựng.

Để vốn đầu tư phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm và dự án ngoài ngân sách. Việc phối hợp giữa xử lý thủ tục và tổ chức thi công tạo điều kiện đưa vốn vào công trình, chuyển nguồn lực đầu tư thành khối lượng xây dựng thực tế.

Một kết quả cụ thể là 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026 - 2027. Các công trình kịp phục vụ năm học mới cho thấy kết quả của việc theo sát tiến độ, đồng thời mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh thực hiện cải cách hành chính và cơ chế “luồng xanh” để tạo thuận lợi cho đầu tư. Việc phê duyệt đủ 45/45 đồ án quy hoạch chung xã, phường tạo cơ sở bố trí không gian phát triển, kết nối hạ tầng và xem xét dự án. Những công việc này giúp làm rõ điều kiện triển khai đầu tư, kinh doanh trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp.

Chủ thể dịch vụ giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương trên không gian mạng.

Quý III đã tạo bước tăng tốc rõ rệt cho kinh tế Điện Biên, với GRDP ước tăng 11,67%. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và người dân, sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc tổ chức thực hiện của UBND tỉnh đã góp phần tạo nên sức bật ấy.