Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Ngân hàng Chính sách xã hội

TS Trần Lan Phương (thứ 7 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam chúc mừng 24 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội

24 năm xây dựng và phát triển, với mô hình tổ chức đặc thù có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng hệ thống điểm giao dịch trên toàn quốc, NHCSXH đã đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục đích, tận cơ sở và từng hộ gia đình.

Thông tin tại buổi gặp với các tổ chức chính trị - xã hội, Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng cho biết, 24 năm xây dựng và phát triển, với mô hình tổ chức đặc thù có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng hệ thống điểm giao dịch trên toàn quốc, NHCSXH đã đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục đích, tận cơ sở và từng hộ gia đình.

Đến nay, đã có hơn 48 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được vay vốn ưu đãi, góp phần giúp hơn 7 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 7,6 triệu lao động, hỗ trợ hơn 4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 20,5 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và gần 785 nghìn căn nhà ở, qua đó, đóng góp tích cực vào triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, củng cố nền tảng an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng NHCSXH

Có được những thành quả đó là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành, địa phương và đặc biệt là 04 tổ chức chính trị - xã hội luôn đồng hành, sát cánh cùng NHCSXH đưa nguồn vốn chính sách kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chúc mừng NHCSXH

Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, đồng lòng và phối hợp hiệu quả của toàn hệ thống NHCSXH trong 24 năm qua. NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong suốt thời gian qua đã kịp thời đưa nguồn vốn chính sách của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng NHCSXH

Hoạt động nhận ủy thác và quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở tiếp tục được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng hơn nữa với việc áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, đưa nguồn vốn nhân văn không chỉ đến đúng người mà còn được đồng hành để sử dụng đúng mục đích, tạo sinh kế và cải thiện cuộc sống. Đằng sau dòng vốn ấy là sự phối hợp bền bỉ của cả hệ thống, trong đó các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong kết nối, giám sát và đồng hành.

Trong chặng đường tiếp theo, sự đồng hành của NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục là nhịp cầu đưa chính sách từ chủ trương đến cuộc sống, để mỗi nguồn vốn trao đi có thể mở thêm một sinh kế, dựng thêm một mái ấm và thắp thêm một cơ hội thoát nghèo bền vững.