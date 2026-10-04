Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số:Kỳ 5 - Có công trình, làm sao có đời sống sáng tạo?

Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số: Kỳ 4 - Vì sao sản phẩm giàu bản sắc vẫn khó bán giá cao? Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số: Kỳ 3 - Nội dung Việt ra thế giới, ai nắm giá trị? Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số: Kỳ 2 - Làm gì để du khách ở thêm một đêm? Văn hóa trong bài toán tăng trưởng hai con số: Kỳ 1 - Sau những đêm diễn kín chỗ, tiền ở lại đâu?

Không gian Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trong tư liệu UNESCO

Trong bài viết công bố ngày 29.5.2026, UNESCO nhìn lại quá trình một phần Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được sử dụng cho Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Những cấu trúc và máy móc được giữ lại, không gian được làm sạch, bổ sung trưng bày và mở cho công chúng. Tư liệu cho thấy cách can thiệp có chừng mực giúp một địa điểm công nghiệp trở thành nơi trải nghiệm văn hóa.

Điều đáng chú ý còn nằm ở quá trình hợp tác. Các nhóm sáng tạo phải làm việc với đơn vị đường sắt, cơ quan địa phương và nhân sự kỹ thuật, điều chỉnh ý tưởng theo giới hạn của địa điểm. Với người trẻ, đó là cơ hội học nghề trong một không gian có nhiều bên tham gia. Giá trị được tạo ra bao gồm cả những năng lực ít thể hiện trong ảnh chụp lễ hội.

Sức sống nằm ở hoạt động bên trong

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 thu hút 200.000 lượt khách tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và bán 26.000 vé tàu trải nghiệm. Những con số phản ánh sức hút trong thời gian lễ hội. Chúng chưa đủ để kết luận địa điểm đã có mô hình vận hành thường xuyên hoặc hiệu quả tài chính ổn định.

Khoảng cách giữa một sự kiện thành công và một thiết chế hoạt động bền vững nằm ở công việc của những ngày tiếp theo. Ai tổ chức nội dung, nguồn thu nào chi trả vận hành, lịch hoạt động có đều hay không, công chúng có quay lại không? Các câu hỏi ấy cần được đặt ngay khi xây dựng phương án đầu tư hoặc chuyển đổi công năng.

Một nhà hát cần tác phẩm, diễn viên, đội kỹ thuật và mạng lưới đưa khán giả tới. Một bảo tàng cần nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục và dịch vụ công chúng. Trung tâm triển lãm cần năng lực giám tuyển, tổ chức giao dịch và quản lý sự kiện. Cùng là công trình văn hóa, nhưng cơ cấu nhân lực và cách tạo giá trị khác nhau. Vì vậy, diện tích xây dựng và mức vốn đầu tư chỉ phản ánh một phần đầu vào. Hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc mức độ phù hợp với nhu cầu. Một địa điểm có thể phục vụ tốt nhiều hoạt động quy mô vừa, trong khi công trình lớn hơn lại đòi hỏi chi phí duy trì vượt khả năng của thị trường và đơn vị vận hành.

Phương án hoạt động cần được tính cùng thiết kế kỹ thuật. Lối ra vào, âm học, kho bảo quản, khả năng thay đổi không gian và điều kiện tiếp cận ảnh hưởng tới chi phí lâu dài. Khi người vận hành chỉ được tham gia sau khi công trình hoàn thành, những bất cập có thể khó sửa và làm giảm khả năng sử dụng.

Với di sản công nghiệp, yêu cầu còn là nhận diện giá trị cần giữ. Sức hấp dẫn của một nhà xưởng cũ có thể nằm ở cấu trúc, máy móc, ký ức lao động và mối liên hệ với khu dân cư. Can thiệp phù hợp giúp các lớp giá trị ấy được hiểu rõ hơn; thay đổi quá mức có thể làm nơi này mất điều khiến nó khác biệt.

Từ góc độ quản lý, cần xác định rõ mục tiêu của từng thiết chế. Nơi ưu tiên phục vụ cộng đồng cần nguồn lực và chỉ tiêu tương ứng. Nơi có thể tổ chức dịch vụ thương mại cần phương án kinh doanh phù hợp. Sự kết hợp giữa hai mục tiêu phải có cơ chế minh bạch để cả lợi ích công và trách nhiệm tài chính đều được bảo đảm.

Đánh giá một thiết chế bằng những gì?

Có thể bắt đầu từ sáu nhóm câu hỏi: Hoạt động có thường xuyên và phù hợp chức năng không; Công chúng nào được phục vụ; Sản phẩm mới nào được tạo ra; Đội ngũ được phát triển ra sao; Chi phí và nguồn thu có minh bạch không; Cộng đồng hưởng lợi thế nào? Công suất sử dụng cần đặt cạnh chất lượng, không đơn thuần đếm ngày mở cửa. Một thiết chế phục vụ giáo dục, bảo tồn hoặc nhóm yếu thế phải được đánh giá theo lợi ích công tương ứng. Doanh thu là một chỉ báo, không thay thế toàn bộ mục tiêu văn hóa

Nuôi người sáng tạo, gây dựng niềm tin

Một không gian có sức sống thường gắn với những người biết tổ chức công việc. Giám tuyển lựa chọn cách đặt tác phẩm vào quan hệ với công chúng; quản lý sản xuất kết nối lịch, ngân sách và nhân lực; kỹ thuật viên biến ý tưởng thành trải nghiệm có thể vận hành. Những nghề này cần được nhìn nhận như bộ phận cốt lõi của kinh tế văn hóa.

Đào tạo vì thế phải bám vào quy trình sản xuất thật. Người học cần biết lập dự toán, đọc yêu cầu kỹ thuật, làm hồ sơ về quyền, điều phối nhóm và xử lý phản hồi. Dự án thực tế dưới sự hướng dẫn phù hợp giúp họ hiểu rằng sáng tạo luôn đi cùng giới hạn về thời gian, địa điểm, ngân sách và trách nhiệm.

Tư liệu UNESCO về Gia Lâm cho thấy việc phối hợp giữa người sáng tạo và các đơn vị quản lý có thể trở thành môi trường học hỏi. Từ trường hợp đó, có thể đề xuất cách tổ chức thực tập gắn với hoạt động của thiết chế: Giao nhiệm vụ rõ, có người hướng dẫn và đánh giá năng lực sau dự án. Trải nghiệm sẽ có giá trị hơn nếu được chuyển thành kiến thức có thể sử dụng ở công việc tiếp theo.

Giữ người giỏi đòi hỏi điều kiện làm việc đủ tin cậy. Hợp đồng rõ, thù lao tương xứng, thanh toán đúng thời hạn và ghi nhận đóng góp giúp người làm nghề chủ động cuộc sống. Khi công việc chỉ dựa vào quan hệ và những lời hứa khó kiểm chứng, người lao động phải dành thêm nguồn lực để tự bảo vệ mình.

Đó cũng là nơi văn hóa kinh doanh tác động tới hiệu quả. Một thay đổi được thông báo sớm giúp nhóm kỹ thuật tránh làm lại; quy trình phản hồi rõ giảm tranh cãi; người chịu trách nhiệm được xác định giúp quyết định kịp thời. Những hành vi cụ thể này có thể làm giảm chi phí phối hợp, dù khó quy đổi ngay thành một con số đóng góp GDP.

Trung thực về năng lực và ngân sách cũng giúp thị trường phân bổ nguồn lực tốt hơn. Nhà cung cấp biết mình phải đáp ứng yêu cầu nào, người sáng tạo biết giới hạn dự án, đối tác có cơ sở đánh giá rủi ro. Một môi trường dung dưỡng tình trạng báo giá mập mờ, sử dụng tác phẩm tùy tiện hoặc đùn đẩy trách nhiệm sẽ làm bên làm ăn nghiêm túc chịu thêm chi phí. Kỷ luật công việc không triệt tiêu sự sáng tạo. Nó tạo khoảng tin cậy để người làm nghề thử nghiệm trong phạm vi đã thống nhất. Những điều không thể dự báo hoàn toàn cần có cơ chế điều chỉnh; những nghĩa vụ căn bản như an toàn, thanh toán và tôn trọng quyền của các bên phải được thực hiện nhất quán.

Cùng với đó, đơn vị văn hóa cần lưu giữ kinh nghiệm tổ chức. Sau mỗi dự án, hồ sơ kỹ thuật, phản hồi công chúng và bài học vận hành nên được tập hợp để đội ngũ kế tiếp sử dụng. Nếu mọi hoạt động lại bắt đầu từ đầu khi thay người phụ trách, nguồn lực đào tạo và những kinh nghiệm đã tích lũy sẽ khó chuyển thành năng suất.

Kết nối để sáng tạo có đầu ra

Một thiết chế có thể trở thành điểm kết nối giữa trường đào tạo, doanh nghiệp, người sáng tạo và công chúng. Điều kiện là sự hợp tác tạo ra công việc cụ thể. Nhà trường có nơi thực hành, doanh nghiệp có cơ hội tìm nhân lực, người sáng tạo có địa điểm giới thiệu sản phẩm, công chúng được tiếp cận hoạt động phù hợp.

Địa phương có thể xây dựng lịch hoạt động chung và công khai khả năng sử dụng các địa điểm. Thông tin về quy mô, thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hợp tác và đầu mối làm việc giúp giảm thời gian tìm kiếm. Minh bạch thông tin cũng tạo cơ hội cho nhóm mới, thay vì chỉ những đơn vị đã có quan hệ quen thuộc.

Nguồn lực xã hội cần được thu hút bằng phương án hợp tác đủ rõ. Bên đầu tư cần biết phạm vi khai thác, nghĩa vụ phục vụ cộng đồng và trách nhiệm duy trì tài sản. Bên quản lý phải có khả năng giám sát chất lượng và bảo vệ lợi ích công. Một công trình có nhiều hoạt động chưa chắc hiệu quả nếu các thỏa thuận làm mất quyền tiếp cận của những nhóm cần được phục vụ.

Báo chí có vai trò thiết thực trong mối liên kết ấy. Thông tin về chương trình, giá vé, lịch hoạt động và giá trị tác phẩm giúp công chúng lựa chọn. Những bài phân tích về thị trường, mô hình vận hành và điểm nghẽn cung cấp tri thức cho người làm nghề. Việc theo dõi kết quả sau các cam kết góp phần tăng trách nhiệm của chủ thể sử dụng nguồn lực. Báo chí cũng trực tiếp tạo sản phẩm và việc làm từ tri thức, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh. Muốn phát triển nguồn thu, cơ quan báo chí cần hiểu độc giả, đầu tư nội dung có giá trị sử dụng và tổ chức phân phối phù hợp. Uy tín biên tập là tài sản cần được bảo vệ trong mọi hoạt động hợp tác, bởi chính nó tạo lý do để công chúng tìm đến.

Bên cạnh đó, một hướng có thể triển khai là xây dựng hồ sơ thị trường theo từng lĩnh vực, theo dõi dự án văn hóa từ công bố tới vận hành và tạo diễn đàn trao đổi chính sách dựa trên dữ liệu. Đây là phương hướng phát triển sản phẩm báo chí phục vụ người đọc và ngành; hiệu quả của hướng đi này cần được kiểm chứng qua nhu cầu sử dụng thực tế.

Những hoạt động ấy có thể giúp thu hẹp khoảng cách thông tin. Người có địa điểm biết ai cần sử dụng, người có sản phẩm hiểu kênh tiếp cận, nhà quản lý nhận diện trở ngại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết nối chỉ có ích lâu dài khi thông tin được kiểm tra và bài viết giữ được khả năng phản biện, kể cả với mô hình đang được quảng bá mạnh.

Một công trình văn hóa tốt cần có đời sống sau ngày mở cửa. Đời sống đó được tạo bởi lịch hoạt động, công chúng quay lại, người làm nghề có cơ hội và cộng đồng được phục vụ. Khi hạ tầng đi cùng nhân lực và văn hóa hợp tác, vốn đầu tư mới có điều kiện chuyển thành năng lực sáng tạo bền vững.

(Còn tiếp)