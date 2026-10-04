Hội chợ công nghiệp nông thôn phía Bắc: Tăng kết nối, mở rộng thị trường

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện ngành công thương khu vực phía Bắc do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Quang cảnh Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc. Ảnh: baohaiphong.vn

Với quy mô lớn, sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn, hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, thành tựu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mà còn hướng tới tạo không gian giao thương, kết nối cung-cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Việc mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực được kỳ vọng tạo thêm điều kiện hình thành các chuỗi giá trị sản xuất quy mô lớn, tăng liên kết vùng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực khuyến công.