Khơi thông dòng vốn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Từ lắp Lego, đổ rác, xếp hàng đến nấu cơm, thăm người bệnh và thậm chí cãi nhau, ngày càng nhiều người Trung Quốc sẵn sàng trả tiền để người khác làm thay những việc họ không có thời gian, sự kiên nhẫn hoặc đơn giản là không muốn tự làm.