Khơi thông dòng vốn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
Có đơn hàng, có thị trường, nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn vì thiếu vốn mua nguyên liệu, duy trì sản xuất. Để dòng vốn đến gần hơn với doanh nghiệp, các ngân hàng đang mở rộng cách tiếp cận tài chính dựa trên dòng tiền và giao dịch thực tế, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đáp ứng đơn hàng và phát triển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-thong-dong-von-giup-doanh-nghiep-nho-va-vua-phat-trien-420737.htm