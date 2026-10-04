Phát triển khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh thành khu kinh tế trọng điểm

Quyết định nêu rõ: Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế. Đồng thời, là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ...

Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: TTXVN

Mục tiêu phát triển khu kinh tế Vũng Áng thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận. Đồng thời, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng và trên các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế. Xây dựng khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng-Sơn Dương. Bảo đảm hiệu quả tổng hợp về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3-4-2006 và Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 3-3-2010 của Thủ tướng Chính phủ.