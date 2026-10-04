Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 5 đến 9/10

Ảnh minh họa.

* Ngày 20/10/2026, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 21/10/2026, Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (UPCoM: SZN) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.440 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 5/11/2026, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 16/10/2026, Công ty cổ phần Thế giới số (HOSE: DGW) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 28/10/2026, Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 21/10/2026, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngày 14/10/2026, Công ty cổ phần Bột giặt NET (HNX: NET) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (UPCoM: PGB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100.000:20.472 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100.000 quyền được mua 20.472 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (HNX: INC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 625 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/10/2026.

* Ngày 4/11/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Công ty cổ phần Tập đoàn GEMADEPT (HOSE: GMD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 16/10/2026, Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (HOSE: MWG) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 19/10/2026, Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 29/10/2026, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (UPCoM: TV1) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 15/10/2026, Công ty cổ phần Vận tải thủy Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 16/10/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 790 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026.

* Ngày 19/10/2026, Công ty cổ phần Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 110 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Ngày 4/11/2026, Công ty cổ phần Tôn Đông Á (UPCoM: GDA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Ngày 11/11/2026, Công ty cổ phần Chíp Sáng (UPCoM: CCS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO (UPCoM: USC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 205 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (HOSE: ANT) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Ngày 16/10/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (HNX: SHS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026.

* Ngày 11/11/2026, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

* Ngày 23/10/2026, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/10/2026.