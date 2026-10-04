Hưng Yên: GRDP tăng 11,22%, giải ngân đầu tư công đứng thứ 4 cả nước

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,84%; dịch vụ tăng 9,14%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,47%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp và xây dựng chiếm 55,58%, trong đó riêng công nghiệp chiếm 45,18%; dịch vụ chiếm 26,86%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,73%.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên khởi công nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và công trình giao thông trọng điểm, qua đó tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 52 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 713,7 triệu USD. Có 74 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn bổ sung 1.072,9 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 52.843 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 47.146,7 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn giải ngân đạt 28.327,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm giải ngân 26.222,7 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi tiết kiệm 5%. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên đứng thứ 4 cả nước.

Theo tỉnh Hưng Yên, kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Cùng với đó là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, cùng với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra sẽ là tiền đề quan trọng để Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% năm 2026.