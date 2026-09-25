Điểm sáng 'Ba Nhất' Tiên Phước

Quyết “làm sạch” địa bàn, chặn tội phạm từ gốc

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân (CAND), Thượng tá Trần Chí Cường, Trưởng Công an xã Tiên Phước, cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn xã luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp, đặt ra thách thức không nhỏ cho lực lượng Công an cơ sở.

Công an xã Tiên Phước đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là công tác phòng, chống ma túy cho học sinh và thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Phước thăm, tặng quà động viên lực lượng Công an xã trong triển khai đợt Cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 18 vụ/26 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng 10 vụ, 16 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, Công an xã Tiên Phước trực tiếp phát hiện, bắt 15 vụ/19 đối tượng; phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt 2 vụ/4 đối tượng và Công an phường Quảng Phú chuyển 1 vụ/3 đối tượng. Đối với tệ nạn ma túy, Công an xã Tiên Phước đã phát hiện 57 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 38 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025).

Đặc biệt, trong Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (từ ngày 5/8 đến 20/9), Công an xã Tiên Phước đã tổ chức test ma túy gần 400 đối tượng.

Qua đó, phát hiện 44 đối tượng dương tính (30 đối tượng trên địa bàn, 14 đối tượng ngoài địa bàn); bắt và khởi tố 6 vụ/8 bị can phạm tội về ma túy (gồm 1 vụ/3 bị can mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/1 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ/4 bị can sử dụng trái phép chất ma túy).

Đồng thời, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe giáo dục 600 lượt đối tượng trong diện quản lý; tổ chức 650 lượt xét nghiệm ma túy; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện và 2 đối tượng tâm thần nguy hiểm đi điều trị.

“Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh quyết liệt từ cơ sở, chúng tôi đánh giá các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy trên địa bàn xã thời gian qua chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ, bột phát, chưa hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức hay buôn bán, vận chuyển với số lượng lớn. Tuy nhiên, tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, là “mầm mống” phát sinh các loại tội phạm khác. Chính vì vậy, lực lượng Công an xã luôn chủ động bám sát địa bàn, đánh chặn từ sớm, từ xa, không để các đối tượng có cơ hội hình thành tụ điểm phức tạp, quyết tâm làm sạch địa bàn để tiến tới mục tiêu xây dựng “xã không ma túy” vào năm 2028”, Thượng tá Trần Chí Cường chia sẻ.

Cán bộ Công an xã Tiên Phước tham gia cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước.

Bên cạnh mặt trận đấu tranh với ma túy, công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT được duy trì thường xuyên. Công an xã Tiên Phước cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thực hiện gần 300 ca tuần tra với hơn 1.600 lượt CBCS tham gia, tập trung vào các khung giờ cao điểm, ngày lễ, sự kiện chính trị. Qua tuần tra đã kịp thời giải tán 120 nhóm thanh niên tụ tập có nguy cơ mất trật tự tại nơi công cộng, 93 điểm karaoke gây tiếng ồn lớn và 3 điểm đánh bạc nhỏ lẻ.

Song song đó, Công an xã triển khai hiệu quả Tiểu dự án 2 về “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục PCTP và ma túy ở cơ sở”, Dự án 9 về “Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030”; các kế hoạch thực hiện chuyên đề về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030; phòng chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm có tổ chức; tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường...

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an xã đã đạt được trong thời gian qua, qua đó tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Bám sát cơ sở và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, triệt xóa tội phạm và tệ nạn ma túy. Những kết quả thiết thực này không chỉ giữ vững bình yên, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn mà còn tạo bước đệm vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng thành công “xã không ma túy” vào năm 2028”, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước nhấn mạnh.

Triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả

Không chỉ sắc sảo trong nghiệp vụ đấu tranh PCTP, Công an xã Tiên Phước còn là điểm sáng trong công tác dân vận của lực lượng CAND, hiện thực hóa phong trào “Ba Nhất” bằng những hành động thiết thực.

Đáng chú ý, Công an xã Tiên Phước đã duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” như “Ngày thứ Ba cơ sở”; “Tuyên truyền pháp luật tại các trường học”; “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường”.

Công an xã Tiên Phước ra mắt, triển khai mô hình “Ngày thứ Ba cơ sở”.

Cán bộ Công an xã Tiên Phước thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Công an xã Tiên Phước thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là “Em nuôi của Đoàn”.

Trong đó “Ngày thứ Ba cơ sở” là mô hình được triển khai từ tháng 4/2026 đến nay. Mô hình nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết, củng cố mối quan hệ “máu thịt” với nhân dân; là nghĩa vụ thiêng liêng, danh dự cao quý của cán bộ, đảng viên Công an xã trước Đảng và nhân dân để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân vững chắc.

Bên cạnh đó, còn giúp tăng cường công tác dân vận, phát huy sức mạnh của nhân dân cùng chung sức với lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển các phương thức huy động, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng CAND với cộng đồng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thượng tá Trần Chí Cường thông tin thêm, theo kế hoạch, vào ngày thứ Ba hằng tuần, lãnh đạo Công an xã Tiên Phước cùng với CBCS Tổ Cảnh sát khu vực trực tiếp xuống địa bàn các thôn, làm việc với cấp ủy Chi bộ, Ban nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và nhân dân để nắm tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Tiếp đó, vào tháng 8/2026, Công an xã Tiên Phước đã triển khai chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn xã, giai đoạn 2026-2030. Trong đó, “5 không” gồm không có trẻ em phạm tội, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê; không có ma túy trên địa bàn; không có học sinh bị bạo hành, xâm hại; học sinh bỏ học, bị đuối nước; không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hàng năm phấn đấu giảm hộ nghèo và cận nghèo có khả năng lao động. Còn “3 có” gồm có nhà ở; có việc làm; có nếp sống văn hóa văn minh. Và “4 an” gồm ANTT; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; an sinh xã hội.

Lực lượng Công an xã Tiên Phước tham gia thực hiện công trình “Gắn mã QR tên tuyến đường và số hóa dữ liệu đường giao thông”.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cũng ghi dấu ấn đậm nét qua các công trình, phần việc ý nghĩa. Chi đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ Công an xã Tiên Phước đã tham gia thực hiện công trình “Gắn mã QR tên tuyến đường và số hóa dữ liệu đường giao thông”; nhận đỡ đầu 4 học sinh khó khăn; phối hợp cắm bảng cảnh báo tại 10 điểm nước sâu đề phòng đuối nước.

Chi hội Phụ nữ triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 và phát động chương trình “Nuôi heo đất” vì người nghèo. Những cách làm sáng tạo, nhân văn ấy đã củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân địa phương.

Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tiên Kỳ và các xã Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, xã Tiên Phước (Đà Nẵng) có diện tích tự nhiên gần 75km2, dân số hơn 28.000 người. Địa hình xã Tiên Phước phức tạp, phần lớn đất tự nhiên thuộc dạng gò đồi, độ dốc địa hình lớn, bị chia cắt mạnh bởi nhiều sông suối.