Quyết liệt ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Một người phụ nữ đang đi xe máy qua khu vực ngã năm Hải Quan, phường Trường Vinh, Nghệ An, bất ngờ bị sét đánh trúng và ngã xuống đường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu với chấn thương vùng đầu và bỏng ở tay phải.