Quyết liệt ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia) đã ban hành Công văn số 197/CV-BCĐQG đề nghị các Bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-liet-ngan-chan-va-xu-ly-vi-pham-so-huu-tri-tue-419330.htm