Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Công an xã Lũng Nặm tăng cường quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, Công an xã Lũng Nặm chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung nắm tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới. Đơn vị phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa, xử phạt hành chính 9,1 triệu đồng; phát hiện, xử lý 3 vụ việc trên không gian mạng, xử phạt hành chính 13 triệu đồng; công tác phòng, chống ma túy được triển khai quyết liệt, giữ vững địa bàn “Không ma túy”; vận động, thu hồi 14 khẩu súng tự chế, vũ khí thô sơ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an xã Lũng Nặm đạt được trong thời gian qua, đồng thời, nhấn mạnh xã Lũng Nặm là địa bàn vùng cao, biên giới, còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy.

Đề nghị Công an xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục cho người dân; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; gắn công tác dân vận với an sinh xã hội, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào còn khó khăn, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.