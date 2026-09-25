Suất ăn 'giống tóp mỡ': Xã yêu cầu khắc phục toàn bộ thiếu sót trước 28/9

UBND xã Quảng Bị vừa yêu cầu các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn bán trú khẩn trương khắc phục toàn bộ tồn tại, thiếu sót được Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra, sau vụ việc phụ huynh phản ánh suất ăn có món thịt “giống tóp mỡ” tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (địa bàn huyện Chương Mỹ cũ, TP Hà Nội).

Theo đó, các đơn vị phải hoàn thành việc khắc phục trong ngày 28/9 và báo cáo kết quả về UBND xã trước 17h cùng ngày.

Yêu cầu khắc phục toàn bộ tồn tại sau kiểm tra

UBND xã Quảng Bị yêu cầu hiệu trưởng các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; nghiêm túc rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Các trường phải rà soát toàn bộ nội dung được kết luận, xây dựng và triển khai ngay các biện pháp khắc phục, bảo đảm khắc phục hoàn toàn các tồn tại, thiếu sót chậm nhất ngày 28/9.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về tiến độ, kết quả và tính đầy đủ của việc khắc phục.

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm xã Quảng Bị trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2 sáng 24/9. (Ảnh: UBND xã Quảng Bị 1)

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, đơn vị cung cấp suất ăn, UBND xã yêu cầu khẩn trương khắc phục toàn bộ hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, chế biến, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm và chất lượng suất ăn cho học sinh.

Công ty phải hoàn thành việc khắc phục trong ngày 28/9 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND xã về kết quả thực hiện.

Sau khi hoàn thành, các trường và đơn vị cung cấp suất ăn phải báo cáo đầy đủ, toàn diện kết quả về UBND xã trước 17h ngày 28/9/2026. Báo cáo phải nêu rõ từng tồn tại, thiếu sót; biện pháp thực hiện; kết quả khắc phục; những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành và nguyên nhân, thời gian hoàn thành.

UBND xã cũng yêu cầu các đơn vị gửi kèm hồ sơ, tài liệu, hình ảnh hoặc tài liệu chứng minh kết quả khắc phục đối với những nội dung cần thiết.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các trường và đơn vị cung cấp suất ăn; kịp thời báo cáo những trường hợp chậm tiến độ, khắc phục chưa đầy đủ hoặc không nghiêm túc thực hiện.

Vụ suất ăn “giống tóp mỡ” gây chú ý

Trước đó, ngày 23/9, hình ảnh suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó món thịt được cho là có hình thức giống “tóp mỡ”, làm dấy lên lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bếp trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội.

UBND xã Quảng Bị sau đó kiểm tra, xác minh. Theo kết quả được công bố, trong các nội dung phản ánh có hai nội dung chưa chính xác, trong khi phản ánh về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức giá 40.000 đồng/suất là có cơ sở. Thịt lợn được kiểm tra có hồ sơ, biên bản giao nhận và tại thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường.

Liên quan hình ảnh món thịt được phản ánh trên mạng xã hội là giống “tóp mỡ”, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1, khẳng định thịt lợn nhập vào trường gồm thịt ba chỉ, thịt mông và chân giò. Đây là thực phẩm tươi sống, có mã QR truy xuất nguồn gốc từ thương hiệu uy tín.

Nhà trường cho biết món ăn bị hiểu lầm là tóp mỡ thực chất là thịt chiên vừng. Trong quá trình chế biến, nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại, hoàn toàn không phải mỡ lợn phế phẩm hay ôi thiu.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành ngày 24/9 cho thấy bên cạnh vấn đề định lượng, công tác tổ chức bữa ăn tại trường còn nhiều nội dung cần chấn chỉnh. Đoàn kiểm tra ghi nhận những bất cập trong hồ sơ quản lý, quy trình vận hành bếp, phân chia suất ăn và điều kiện cơ sở vật chất.

Đặc biệt, tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, khu nấu ăn có diện tích khoảng 20 m² trong tổng diện tích bếp hơn 200 m² nhưng phải phục vụ hơn 2.000 suất ăn mỗi ngày; việc chia thức ăn giữa các suất cũng chưa đồng đều.

Sau kiểm tra, đơn vị cung cấp suất ăn đã cam kết rà soát lại quy trình từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia suất; đồng thời điều chỉnh định lượng và thực đơn, thay đổi nhân sự bếp.