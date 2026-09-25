Khởi tố đối tượng chuyển tiền trái phép từ Hàn Quốc về Việt Nam

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị can Trần Thị Thiên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Người này không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản ở Hàn Quốc về Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, kết hợp giữa chuyển khoản và giao nhận tiền mặt. Nhóm liên quan còn sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Cơ quan công an xác định riêng trong tháng 5/2026, Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số hơn 24 triệu Won.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch được xác định trên 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy dòng tiền, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.