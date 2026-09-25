Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho biết, đến chiều 25/9, địa phương hoàn thành việc dọn dẹp hành lang giao thông, vệ sinh môi trường và trang trí trên tuyến quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đi Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Chính quyền địa phương hoàn thành việc di dời 2 hộ dân trong khuôn viên khu lưu niệm và đang tiến hành dọn vệ sinh, chỉnh trang nhà lưu niệm và khuôn viên, bảo đảm khu vực tổ chức lễ được sạch, đẹp, trang trọng.

Xã Thạnh Bình đã dọn dẹp vệ sinh và trang trí khu vực trước Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỒ QUÂN

Ngoài ra, xã đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, phục vụ các đoàn đến dâng hoa, dâng hương vào ngày 30/9.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cũng đã hoàn thành dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, với tổng kinh phí hơn 56,5 tỷ đồng, trên diện tích quy hoạch hơn 3,4ha.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ngành và xã Thạnh Bình bám sát kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng của thành phố, chuẩn bị chu đáo các phần việc được phân công. Qua đó, bảo đảm lễ dâng hương vào ngày 30/9 tại nhà lưu niệm diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.