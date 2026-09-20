Đi xa để trở về

4 giờ sáng một ngày đầu tháng 9, tại sân bay Tân Sơn Nhất, cái ôm siết chặt cha mẹ của Nguyễn Khánh Ngọc (vừa tốt nghiệp Trường THPT Marie Curie, TPHCM) đong đầy niềm vui lẫn lo lắng. Chuyến bay hôm ấy đưa cô gái trẻ đến Trung Quốc, nơi giấc mơ tuổi 18 được chắp cánh bằng suất học bổng toàn phần tại Đại học Hàng không dân dụng Trung Quốc.

Em Nguyễn Khánh Ngọc

“Tấm vé vàng” là kết quả của những ngày tháng kiên trì tìm hiểu và chuẩn bị của cô. Ngọc đã mày mò thông tin trên mạng, chuẩn bị hồ sơ và tìm nguồn giải đáp khi gặp những nội dung chưa rõ. Rào cản lớn nhất khi ấy là tiếng Trung, ngôn ngữ mà cô gần như bắt đầu từ số 0. Xác định chi phí du học là áp lực không nhỏ với gia đình nên Ngọc càng quyết tâm học ngoại ngữ thứ hai. Sau giờ lên lớp, Ngọc về phụ cha mẹ trông quán cà phê nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập trang trải việc học.

Ngày nhận được thư báo trúng tuyển, Ngọc vỡ òa hạnh phúc, nhưng cơ hội cũng kèm thử thách. Với cơ hội học tập có sự đồng hành của doanh nghiệp hàng không tại Việt Nam, kỳ vọng càng rõ ràng hơn khi hướng tới đào tạo những nhân sự trẻ vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, đáp ứng thực tiễn của ngành trong tương lai và trở về đóng góp cho quê hương. Không thử, sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu. Ngọc bộc bạch: Đây sẽ là cơ hội để em học cách từng bước lớn lên cùng ước mơ.

Nếu Ngọc đang khám phá giới hạn bản thân thì Phạm Tuấn Phước (31 tuổi) đã đi thêm một chặng, biến những trải nghiệm thành giá trị cho cộng đồng. Từ hành trình du học, làm việc đến khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech), Phước chọn mang những gì tích lũy được trở về và tạo thêm cơ hội để người trẻ vượt qua rào cản trên hành trình hội nhập.

Anh Phạm Tuấn Phước. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 17, Phước rời Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM, một mình sang Melbourne (Australia). Những ngày đầu nơi đất khách, Phước ngỡ ngàng khi nhận ra điểm số tiếng Anh cao vẫn chưa đủ “đáp ứng” những giao tiếp hàng ngày. Phước hiểu rằng, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được vận dụng để giao tiếp, thích nghi và kết nối...

Đến tháng 8-2022, sau 10 năm học tập, khởi nghiệp và khi đã có cơ hội định cư, ở tuổi 27, Phước lại quyết định trở về TPHCM với mong muốn kết nối kinh nghiệm giáo dục ở Australia với nhu cầu thực tế trong nước. Trải nghiệm từ những ngày chật vật thích nghi đến quá trình học tập, làm việc và khởi nghiệp, trở thành hành trang để anh phát triển các giải pháp giáo dục ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt qua rào cản ngoại ngữ.

Phạm Tuấn Phước hiện là Giám đốc, đồng sáng lập PTE MAGIC và Lume, hai nền tảng đào tạo, luyện thi tiếng Anh hoạt động tại Australia và Việt Nam. Từ doanh nghiệp khởi tạo tại Melbourne, mô hình này mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương ở Việt Nam, tạo việc làm cho gần 80 nhân sự.

Theo TS chuyên ngành quản lý giáo dục Nguyễn Vinh Quang, bước ra khỏi “vùng an toàn” là quá trình chuyển từ được nâng đỡ sang tự chủ. Sống và học tập xa nhà tạo cơ hội để người trẻ tự quản lý thời gian, tài chính, học tập, các mối quan hệ và đối diện với những quyết định không có sẵn đáp án. Những va vấp nếu có sẽ giúp người trẻ hiểu mình, biết chịu trách nhiệm và trưởng thành. Giá trị của hành trình đi xa còn ở chỗ người trẻ đem tri thức, kinh nghiệm của mình về đóng góp cho quê hương, cộng đồng.