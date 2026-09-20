Địa phương đầu tiên chốt phương án thi lớp 10

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Ngày 16/9, Sở GD&ĐT Hải Phòngban hành Văn bản số 5952/SGDĐT-QLCL về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2027-2028.

Theo đó, đối với các trường THPT công lập không chuyên, Hải Phòng tiếp tục tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển. Môn thi và chế độ tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ được công bố sau.

Đối với hai trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và THPT chuyên Trần Phú, phương thức thi tuyển tiếp tục được áp dụng. Các môn chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ.

Đáng chú ý, với lớp chuyên Tin học tại cả hai trường, tối đa 75% chỉ tiêu được tuyển bằng bài thi Tin học chuyên; số chỉ tiêu còn lại tuyển bằng bài thi Toán chuyên.

Tại trường THPT chuyên Trần Phú, các lớp chuyên Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn lần lượt tuyển tối đa 50% chỉ tiêu bằng bài thi môn chuyên tương ứng. Số chỉ tiêu còn lại được tuyển bằng bài thi Tiếng Anh chuyên.

Về chỉ tiêu, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tuyển 14 lớp với 490 học sinh, tăng một lớp, tương đương 35 học sinh so với năm học 2026-2027. Trong đó, lớp chuyên Toán có 2 lớp với 70 học sinh; các lớp chuyên còn lại có 35 học sinh/lớp.

Trường THPT chuyên Trần Phú tuyển 19 lớp với 665 học sinh, tăng một lớp, tương đương 35 học sinh so với năm học 2026-2027. Trong đó, các môn chuyên Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh và Tiếng Pháp có 2 lớp, mỗi môn 70 học sinh. Các môn chuyên còn lại có một lớp với 35 học sinh.

Tỉnh Quảng Ninhchưa công bố đầy đủ phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 nhưng đã xác định thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi.

Cụ thể, theo Quyết định số 2961 ngày 13/8 về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2027-2028 của tỉnh này dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/5.

Nếu thực hiện theo kế hoạch này, kỳ thi lớp 10 tại Quảng Ninh sẽ được tổ chức sớm hơn khoảng một tháng so với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Tại TP.HCM, phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 đang được xây dựng theo hướng linh hoạt.

Thông tin này được Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Theo đó, sở dự kiến xây dựng phương án kết hợp xét tuyển và thi tuyển, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về môn thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đang chờ quy định mới của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh THCS và THPT. Sau khi văn bản được ban hành, sở sẽ tổ chức hội nghị triển khai và xây dựng phương án cụ thể.

Hà Nội cũng chưa chốt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đang nghiên cứu, tham mưu các phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập theo hướng giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, công bằng và độ tin cậy.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn và nhận được sự quan tâm cao từ học sinh, phụ huynh. Tuy nhiên, áp lực đối với thí sinh và gia đình cũng rất lớn.

Do đó, việc thay đổi phương thức tuyển sinh chỉ có thể thực hiện khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy cao.