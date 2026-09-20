25% sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tốt nghiệp đạt loại xuất sắc đợt 2 năm 2026

Tại buổi lễ, PGS. TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi gắm đến các tân cử nhân bài học sâu sắc về "năng lực tạo niềm tin". Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh rằng, bên cạnh năng lực chuyên môn hay khả năng đổi mới sáng tạo, việc trở thành một người đáng tin cậy với cộng sự và xã hội chính là bệ phóng vững chắc để người trẻ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

PGS. TS Phạm Thu Hương dặn dò tân cử nhân bồi đắp 'năng lực tạo niềm tin'.

Đợt tốt nghiệp này có tổng số hơn 1700 sinh viên nhận bằng, trong đó có khoảng 25% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

PGS. TS Phạm Thu Hương trao giấy khen, huy chương vinh danh các thủ khoa tốt nghiệp.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực toàn diện của người học, Trường ĐH Ngoại thương đã trao giấy khen vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa 61. Những cá nhân được vinh danh không chỉ sở hữu thành tích học tập vượt trội mà còn thể hiện tinh thần chủ động, bản lĩnh và có nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên cũng như phục vụ cộng đồng. Việc ghi nhận này bám sát định hướng giáo dục của nhà trường: đánh giá người học qua cả thành tích học thuật lẫn những giá trị thực tiễn họ tạo ra cho xã hội.

Nguyễn Thanh Bình - thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đại diện cho hơn 1700 tân cử nhân phát biểu.

Đại diện cho các tân cử nhân, sinh viên Nguyễn Thanh Bình - thủ khoa Chương trình tiên tiến Kinh tế đã có bài phát biểu ấn tượng. Thay vì những lời chúc thành công thông thường, nữ thủ khoa nhắn nhủ các bạn đồng trang lứa: "Hãy làm một điều có ý nghĩa". Bài phát biểu kêu gọi thế hệ trẻ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tự tìm kiếm những bài toán thực tế cần giải quyết và cống hiến tri thức để xây dựng cộng đồng.

Lễ trao bằng khép lại bằng nghi thức tuyên thệ và khoảnh khắc tung mũ tốt nghiệp, chính thức đánh dấu bước chuyển mình của hơn 1700 tân cử nhân Trường ĐH Ngoại thương từ giảng đường bước ra môi trường nghề nghiệp rộng lớn.