TƯ Hội LHPN Việt Nam vui đón Tết Trung thu 2026 và tuyên dương khen thưởng đầu năm học mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao Thư khen của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Tham dự và phát biểu động viên tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bày tỏ sự xúc động và gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cùng toàn thể gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bên phải) và Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh tham dự chương trình

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh rằng việc tổ chức đón Tết Trung thu gắn liền với tuyên dương khen thưởng đầu năm học đã trở thành một nét đẹp truyền thống của cơ quan Trung ương Hội. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sát của tổ chức đối với đời sống gia đình của từng cán bộ, người lao động, đồng thời khẳng định trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự yêu thương, chăm lo chu đáo nhất.

Đánh giá cao những kết quả rực rỡ trong năm học vừa qua của các cháu thiếu niên, nhi đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định thành tích ấy trước hết bắt nguồn từ ý chí vươn lên, sự nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của chính bản thân các em học sinh. Bên cạnh đó, đây cũng là kết tinh của sự tận tụy, đồng hành bền bỉ từ các bậc phụ huynh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Dù công việc chuyên môn tại các ban, đơn vị của Trung ương Hội luôn bộn bề và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao, các bố, các mẹ vẫn luôn dành trọn tình thương, thời gian và sự kiên trì để uốn nắn, sát cánh cùng con trên từng chặng đường tri thức. Những nụ cười rạng rỡ của các em hôm nay chính là món quà vô giá, là niềm hạnh phúc chung của mỗi gia đình và của toàn thể cơ quan.

Gửi gắm niềm tin yêu trước thềm năm học mới, bà Nguyễn Thị Minh Hương ân cần căn dặn và khích lệ các em học sinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê học tập, rèn luyện đạo đức để vươn tới những đỉnh cao mới. Những bạn đã đạt giải cấp thành phố hãy tự tin hướng đến các giải thưởng quốc gia; những bạn đã có giải quốc gia hãy tiếp tục bứt phá trên đấu trường quốc tế; và những bạn đang cố gắng cũng sẽ sớm gặt hái được trái ngọt cho riêng mình. Đối với các bạn nhỏ lứa tuổi mầm non, lãnh đạo Hội chúc các cháu luôn chăm ngoan, mau lớn, để mai này tiếp nối truyền thống học giỏi, tài năng của các thế hệ anh chị đi trước.

Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh trao Thư khen của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm học 2025-2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong học tập và rèn luyện của con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan. Tổng cộng có 735 cháu vinh dự được nhận Thư khen từ Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội. Trong đó, có 526 cháu đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Xuất sắc; 36 cháu xuất sắc giành giải thưởng tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế; 46 cháu đạt giải cấp thành phố; 73 cháu đạt giải cấp trường, cụm, phường; cùng 54 cháu thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT hoặc trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước.

* Một số hình ảnh tại chương trình:

Trung ương Hội LHPN Việt Nam chúc mừng một mùa Tết Trung thu - Tết đoàn viên đầy yêu thương

Tiết mục múa lân khuấy động chương trình

Các bạn thiếu niên, nhi đồng tham gia biểu diễn sôi nổi với nhiều tiết mục đặc sắc

Đông đảo con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham dự chương trình

Các chú lân chúc mừng các bạn nhỏ nhân dịp Tết Trung thu