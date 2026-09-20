Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em vùng cao xã Avương

Tại chương trình, đoàn đã trao 950 suất quà Trung thu, tổng trị giá 47,5 triệu đồng; đồng thời trao quà tiếp sức học tập cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 7 triệu đồng. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên các đơn vị, góp phần mang đến niềm vui và động lực để các em tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt.

Các đơn vị tặng quà cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Avương.

Thượng tá Đỗ Thị Thu Nga - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ, mỗi phần quà được trao tận tay các em không chỉ là món quà vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên các đơn vị. Qua đó, mong muốn đồng hành cùng nhà trường và địa phương, tạo thêm điều kiện để các em nuôi dưỡng ước mơ, chăm chỉ học tập, biết yêu thương, sẻ chia và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động cũng là việc làm cụ thể phát huy tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Không chỉ mang Trung thu đến sân trường, những món quà yêu thương còn được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mang đến tận những bản làng xa xôi. Ngày 16-9, lực lượng Công an xã đã vượt đường rừng đến thôn Aur - một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của xã, để trao quà Trung thu cho các em nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Avương cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đi bộ 4 giờ đường rừng mang những phần quà Trung thu đến với trẻ em thôn Aur.

Thôn Aur hiện có 24 hộ với 105 nhân khẩu sống trong vùng rừng phòng hộ, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại cách trở. Hơn 4 giờ đi bộ qua những cung đường núi dốc, trơn trượt, lực lượng Công an xã mang theo bánh kẹo, lồng đèn gửi tặng các em, góp thêm niềm vui cho một mùa Trung thu nơi đại ngàn.

Công an xã Avương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tặng quà cho các em.

Giá trị những phần quà không lớn, nhưng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của các em nhỏ chính là món quà tinh thần, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy tinh thần xung kích, luôn gần dân, sát dân và hướng về cơ sở.

Lực lượng Công an xã Avương tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Không dừng lại ở hoạt động tặng quà, lực lượng Công an xã còn ở lại qua đêm để gần gũi, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn với bà con. Trong thời gian ở thôn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ hành chính, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn biên giới.