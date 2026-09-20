Nữ thủ khoa đại diện gần 1800 tân cử nhân FTU phát biểu tại lễ tốt nghiệp: Đừng nghĩ mình còn quá trẻ để bắt đầu

Mở đầu bài phát biểu, Thanh Bình không ngần ngại nhắc lại hình ảnh của chính mình bốn năm trước: Một cô sinh viên năm nhất từng khóc vì môn Kinh tế vi mô, từng choáng ngợp và tự hỏi: “Tại sao ai ở đây cũng giỏi thế nhỉ? Liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không?”.

Theo nữ thủ khoa, đó không phải là cảm giác của riêng ai. Trong số hàng ngàn tân cử nhân, có những người từng nhận điểm số thấp, từng trượt học bổng hay hoang mang khi thấy bạn bè xung quanh tiến lên quá nhanh. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất mà Trường Đại học Ngoại thương mang lại không phải là những đáp án có sẵn, mà là sự can đảm để bước tiếp.

Bước ngoặt lớn nhất đối với Bình là quyết định đi trao đổi một học kỳ tại Đức. Từ một cô gái không biết tiếng Đức, phải tự xoay xở nơi đất khách, Bình đã có những trải nghiệm thay đổi thế giới quan. Đứng trước dòng sông ở Mannheim, nhìn hệ thống logistics vận hành hoàn hảo với những con tàu chở hàng tấp nập, cô sinh viên tự đặt ra câu hỏi lớn: “Tại sao Việt Nam chưa thể làm được như thế này? Liệu một ngày nào đó, mình có thể góp một phần rất nhỏ để thay đổi điều đó không?”.

Khoảnh khắc đó đã giúp nữ thủ khoa nhận ra một chân lý sâu sắc: “Đi thật xa đôi khi không phải để tìm xem thế giới có gì dành cho mình. Đi thật xa còn để nhìn thấy rõ hơn mình có thể làm gì cho nơi mình đã bắt đầu”.

Nhắn nhủ tới các tân cử nhân, Thanh Bình cho rằng khi rời khỏi giảng đường, thế giới sẽ không quan tâm đến điểm số hay bằng khen. Thay vào đó, thế giới sẽ đặt ra những bài toán thật, buộc mỗi người phải tự lựa chọn khi không còn đáp án ở cuối giáo trình.

Thay vì chúc các bạn đồng trang lứa thành công, nữ thủ khoa gửi gắm một thông điệp lớn lao hơn: “Hãy làm một điều có ý nghĩa. Hãy tìm một vấn đề khiến bạn đủ trăn trở để muốn giải quyết nó. Hãy tìm một điều bạn tin là có thể tốt hơn – trong một doanh nghiệp, một cộng đồng, một ngành nghề, hay rộng hơn, ở đất nước mình – và đừng nghĩ rằng mình còn quá trẻ để bắt đầu”.

Khép lại bài phát biểu, đại diện sinh viên khóa 61 đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô vì đã trao cơ hội để sinh viên được thử, được sai và trưởng thành. Đồng thời, cô cũng dành những lời đầy xúc động gửi tới các bậc phụ huynh - những người đã luôn lặng lẽ hy sinh, mang trong mình những lo lắng chưa từng nói để vun đắp nên thành quả của ngày hôm nay.