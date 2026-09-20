Nghệ sĩ piano Nguyễn Mỹ Anh: Muốn dùng âm nhạc để kết nối người Việt trên thế giới

Nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mong muốn dùng âm nhạc để kết nối người Việt trên thế giới, quảng bá văn hóa và góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam ở quốc tế.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Mỹ Anh.

- Rất bất ngờ vì Mỹ Anh là người Việt đầu tiên dạy nhạc trong hệ thống công lập ở Hungary. Hành trình này bắt đầu như thế nào?

- Tôi học piano từ năm 4 tuổi. Gia đình không ai là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng đều rất yêu âm nhạc, biết chơi vài nhạc cụ, có lẽ chính từ môi trường ấy mà âm nhạc đến với tôi khá tự nhiên, gần gũi ngay từ thơ ấu. Năm 2008, tôi bắt đầu theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 9 năm học tại đây cho tôi nền tảng rất quan trọng.

Năm 2016, tôi nhận được học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chính phủ Hungary, theo học chuyên ngành Biểu diễn piano tại khoa Âm nhạc, Đại học Szeged (Hungary). Tôi là sinh viên âm nhạc duy nhất theo chương trình giảng dạy bằng tiếng Hungary, phải dùng ngôn ngữ này như người bản địa. Nhìn lại, quyết định đó đã mở ra một chặng đường mới cho tôi, để tôi học chuyên sâu, hiểu hơn về nghề và con đường nghệ thuật mình muốn theo đuổi.

- Tiếng Hungary được xem là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, hẳn quá trình theo học của Mỹ Anh nhiều thử thách?

- Đúng, ngôn ngữ là thử thách lớn nhất. Lớp tôi gần 70 người mà chỉ mình tôi là người nước ngoài. Nhưng đã chọn thì phải theo đến cùng, nên tôi miệt mài học, chủ động nói chuyện, trao đổi với mọi người, không để mình bị tách biệt. Tháng 6-2022 tôi tốt nghiệp đại học, sau đó học tiếp thạc sĩ và cũng là sinh viên nước ngoài duy nhất của khoa hoàn thành toàn bộ chương trình bằng tiếng Hungary. Tôi hay nghĩ, học một ngôn ngữ cũng giống học một bản nhạc khó, ban đầu chưa chơi được đâu, nhưng cứ tập và học hỏi kiên trì rồi sẽ thành công.

- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, chị được mời giảng dạy tại hai trường âm nhạc công lập Hungary. Điều này có ý nghĩa như thế nào?

- Khi nhận lời mời giảng dạy piano tại Trường Âm nhạc thành phố Szeged và Trường Âm nhạc thành phố Kiskunhalas, tôi rất vui và tự hào. Sau đó, tôi được công nhận có đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, được xét duyệt theo diện đặc biệt vì Lợi ích quốc gia tại Hungary. Hiện tôi dạy piano tại Trường Âm nhạc thành phố Kiskunhalas, đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu. Tôi rất yêu công việc giảng dạy, thích làm việc cùng trẻ em. Bên cạnh học sinh Hungary, tôi vẫn duy trì dạy piano cho học sinh ở Việt Nam, cũng như dạy trực tuyến cho các bạn trẻ Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới.

- Làm việc trong nền giáo dục âm nhạc lâu đời, chị thấy điều gì Việt Nam có thể tham khảo?

- Ở Hungary, trẻ em tiếp xúc âm nhạc từ rất sớm, có em 3 - 4 tuổi đã biểu diễn trên sân khấu. Học nhạc trở thành một phần đời sống, dù sau này có theo chuyên nghiệp hay không. Tôi nghĩ đây là điều Việt Nam rất đáng tham khảo. Việc tạo môi trường để trẻ tiếp cận âm nhạc sớm sẽ giúp các em có nền tảng và tình yêu nghệ thuật.

- Mỹ Anh từng biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu, ngoại giao Việt Nam - Hungary. Chị cảm nhận thế nào về vai trò của mình trên sân khấu ấy?

- Trong thời gian học tập và làm việc tại Hungary, tôi đã tham gia các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp của nước bạn với tư cách là nghệ sĩ độc tấu và tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Hungary. Đặc biệt, năm 2024, tôi vinh dự được mời biểu diễn trong sự kiện ngoại giao Hungary - Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ tới Hungary. Tham gia những chương trình ấy, tôi vô cùng tự hào. Tôi luôn mặc áo dài khi biểu diễn và hãnh diện mang tiếng đàn của một người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi cũng hay chọn cả tác phẩm Hungary lẫn Việt Nam để giới thiệu, giao lưu. Với tôi, âm nhạc giống một cây cầu vậy, giúp mình kể câu chuyện về Việt Nam theo cách rất tự nhiên và dễ nhận được hưởng ứng.

- Chị có dự định gì để kết nối âm nhạc Việt Nam với Hungary và thế giới?

- Tôi muốn tiếp tục tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và được biểu diễn nhiều hơn. Tôi cũng mong có cơ hội về Việt Nam tham gia các chương trình nghệ thuật, giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm. Quá trình giảng dạy, tôi đã đào tạo nhiều học sinh đạt giải thưởng của Việt Nam và quốc tế. Điều đó thôi thúc tôi phải làm nhiều hơn nữa để người Việt mình xuất hiện nhiều hơn trên đấu trường âm nhạc quốc tế. Tôi đang ấp ủ một chương trình kết nối các học sinh của mình ở Việt Nam, Hungary và nhiều nước khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn tổ chức những buổi giao lưu nhỏ để các em ở các nước khác nhau gặp gỡ, trò chuyện, cùng chơi các bản nhạc Việt Nam và thế giới.

Tôi luôn nghĩ mình là người Việt Nam, dù ở đâu cũng có thể đóng góp cho đất nước bằng khả năng của mình. Được biểu diễn, giảng dạy và khẳng định mình trong môi trường quốc tế cũng là cách tôi quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tôi mong câu chuyện nhỏ của mình tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ tự tin, kiên trì theo đuổi ước mơ, đưa hình ảnh người Việt Nam hiện diện nhiều hơn trên thế giới.

- Cảm ơn Mỹ Anh về cuộc trò chuyện!