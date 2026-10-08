Điện Máy Xanh muốn phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho 15 lãnh đạo

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HOSE: DMX) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 29/10. Hai nội dung chính được trình cổ đông gồm chính sách cổ tức bằng tiền năm 2026 và phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền.

Theo tờ trình, HĐQT Điện Máy Xanh đề xuất chính sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỉ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất. Mức cổ tức chính thức của năm 2026 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

HĐQT cũng đề nghị cổ đông ủy quyền quyết định ngày chốt danh sách, thời gian thực hiện và các thủ tục liên quan.

Điện Máy Xanh đồng thời trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 100 tỷ đồng.

Trái phiếu dự kiến có mã DMXL52601, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm, trả lãi một năm một lần và hoàn trả gốc khi đáo hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được Vietcombank - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc, lãi. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân trong nước, thuộc ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh, công ty con và công ty liên doanh với danh sách gồm 15 nhân sự. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong suốt thời hạn, ngoại trừ trường hợp thừa kế hoặc theo quyết định của Tòa án.

Danh sách người tham gia chương trình trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của Điện Máy Xanh (Ảnh: DMX).

Số tiền thu được từ đợt phát hành, sau khi trừ chi phí, sẽ được Điện Máy Xanh dùng để trả một phần khoản vay hơn 113,9 tỷ đồng tại MUFG Bank - Chi nhánh Tp.HCM. Khoản vay này trước đó được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Bên cạnh đó, mỗi trái phiếu còn đi kèm 100 chứng quyền. Với tối đa 1.000 trái phiếu được phát hành, tổng số chứng quyền có thể lên tới 100.000 đơn vị. Mỗi chứng quyền cho phép người sở hữu mua 1.267 cổ phiếu DMX với giá 74.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, số cổ phiếu DMX phát hành thêm có thể lên tới 126,7 triệu đơn vị, tương đương tối đa 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tuy nhiên, người sở hữu trái phiếu không đương nhiên được thực hiện toàn bộ chứng quyền. Quyền mua sẽ được Điện Máy Xanh đánh giá từng năm trong giai đoạn 2026-2030, dựa trên kết quả kinh doanh và diễn biến giá cổ phiếu DMX so với VN30.

Cụ thể, về kết quả kinh doanh, công ty đặt ra mức lợi nhuận sau thuế làm cơ sở xét quyền mua là 7.743 tỷ đồng năm 2026, 9.378 tỷ đồng năm 2027, 10.839 tỷ đồng năm 2028, 12.494 tỷ đồng năm 2029 và 14.390 tỷ đồng năm 2030.

Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mức này (hoặc thấp hơn kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thông qua nếu kế hoạch này cao hơn), phần quyền mua theo tiêu chí lợi nhuận sẽ không được thực hiện.

Ngược lại, khi đạt hoặc vượt mức cam kết, người tham gia có thể được thực hiện một phần chứng quyền, tối đa tương đương 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành mỗi năm.

Ngoài lợi nhuận, chương trình còn xét diễn biến giá cổ phiếu. Nếu giá DMX tăng bằng hoặc cao hơn VN30, người tham gia có thể được thực hiện thêm chứng quyền, với tỉ lệ tối đa 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành mỗi năm.

Như vậy, trong trường hợp đáp ứng cả hai điều kiện, tổng lượng cổ phiếu có thể được mua thông qua chứng quyền tối đa tương đương 3% số cổ phiếu đang lưu hành mỗi năm. Dù vậy, tổng số cổ phiếu phát hành thêm trong toàn bộ chương trình vẫn bị giới hạn ở mức 126,7 triệu đơn vị.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 95.213,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.112,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,1% và 90,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 20.519,3 tỷ đồng, tăng 38,9%.