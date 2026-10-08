Diễn đàn đổi mới khí hậu đa bên tại Khánh Vĩnh

Ngày 8-10, tại xã Khánh Vĩnh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn thúc đẩy liên kết thị trường giữa nông dân với các tác nhân tham gia chuỗi giá trị và tiếp cận tín dụng nông nghiệp thông qua các tổ chức tài chính. Hơn 30 đại biểu đại diện các xã, cơ quan chuyên môn, tổ chức tín dụng tham dự.

Chuyên gia trình bày chuyên đề Tiếp cận tín dụng cho hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi về chính sách, thông tin thị trường và tổ chức chuỗi giá trị nhằm hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ; những rào cản về tiêu chuẩn, chế biến đối với sản phẩm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời chia sẻ giải pháp giúp hộ nông dân tiếp cận tín dụng.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những khó khăn của hộ sản xuất nông nghiệp trong tham gia thị trường; rào cản trong tiếp cận thị trường và các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ; nhu cầu vốn của nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các kênh tín dụng phổ biến phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trao đổi chuyên đề về thông tin chính sách thị trường.

Diễn đàn là dịp để các bên trao đổi, kết nối và tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm tăng cường liên kết giữa sản xuất, thị trường và tín dụng; qua đó hỗ trợ hộ nông dân nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định sản xuất và từng bước nâng cao giá trị nông sản.

ANH THƯ - MÃ PHƯƠNG