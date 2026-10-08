Thứ trưởng Bộ Công Thương chỉ ra 'cầu kéo' để hàng Việt vươn ra toàn cầu

Tp.HCM đặt mục tiêu biến kết nối cung - cầu thành những chuỗi liên kết dài hạn

Ngày 8/10, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa Tp.HCM và các tỉnh, thành năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững” do Bộ Công thương cùng Sở Công thương Tp.HCM phối hợp thực hiện.

Tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM.

Với không gian phát triển được mở rộng, Tp.HCM xác định rõ hơn trách nhiệm là trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng và cả nước.

Theo ông Hà, yêu cầu của thị trường hiện nay đã thay đổi căn bản theo hướng ngày càng khắt khe. Người tiêu dùng đòi hỏi hàng hóa an toàn, minh bạch, truy xuất được nguồn gốc; thương mại điện tử và phân phối đa kênh phát triển nhanh; trong khi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để tham gia thị trường.

Vì vậy, đối với Tp.HCM không chỉ dừng ở việc kết nối tiêu thụ hàng hóa mà hướng đến xây dựng các chuỗi cung ứng có trách nhiệm, có tiêu chuẩn và có khả năng phát triển lâu dài.

Tp.HCM đề nghị các tỉnh, thành và cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào 5 nhóm giải pháp gồm nâng tầm liên kết vùng; xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối; nâng cao năng lực, thương hiệu doanh nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng xanh.

"Thành phố định hướng chuyển từ kết nối theo từng sự kiện sang cơ chế kết nối thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, phân phối và logistics, đồng thời phối hợp kêu gọi đầu tư hạ tầng thương mại, logistics tại địa phương nhằm giảm chi phí lưu thông" ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Một nội dung được Tp.HCM nhấn mạnh là hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Theo đó, nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý cùng cam kết, cùng kiểm soát và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trước người tiêu dùng.

Thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động kiểm soát chất lượng; các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử ưu tiên tiêu thụ sản phẩm đạt chuẩn; đồng thời mở rộng chương trình trên phạm vi liên vùng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được khuyến khích xây dựng gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thương mại điện tử trong nước, xuyên biên giới.

Phải tạo “cầu kéo” để nâng tầm hàng Việt

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá quy mô và phương thức kết nối của chương trình ngày càng được mở rộng với sự tham gia tích cực của các địa phương.

Theo Thứ trưởng, chương trình đã tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với hệ thống phân phối, các đơn vị xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và nhiều đối tác khác. Qua đó, không chỉ tạo cơ hội giao thương trực tiếp mà còn góp phần hình thành các mối liên kết ổn định, lâu dài giữa sản xuất và tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, để phát triển thị trường, bên cạnh việc mở rộng nguồn cung, cần tạo ra “cầu kéo” để nâng chất lượng sản phẩm và chuỗi cung ứng lên tầm cao mới.

Trong đó, Tp.HCM có lợi thế khi sở hữu quy mô thị trường lớn, sức mua cao và khả năng kết nối với các nền kinh tế bên ngoài.

“Rõ ràng là Tp.HCM là nơi có thể đóng vai trò sâu rộng, cả kết nối với các địa phương, với doanh nghiệp, để chúng ta tạo ra một thị trường mang tính khắt khe, nhưng cũng là động lực để các sản phẩm của các địa phương cùng vươn lên, cùng được đưa vào thị trường và cùng tự tin vươn ra thị trường toàn cầu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, việc Tp.HCM chủ động mở rộng kết nối với các tỉnh, thành có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành mạng lưới cung ứng hàng hóa và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng.

Ở chiều ngược lại, nguồn nguyên liệu dồi dào và được chuẩn hóa từ các địa phương là nền tảng để Tp.HCM phát huy vai trò kết nối thị trường. Mối liên kết này không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần giữ cân đối cung - cầu, bảo đảm an ninh thực phẩm và ổn định thị trường.

“Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiến tới xây dựng những quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định, đặc biệt là bền vững”, Thứ trưởng nói.

Về chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng đây là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là những định hướng này phải được chuyển thành các hành động cụ thể sau chương trình.

Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, hướng đến xây dựng các mối liên kết lâu dài. Đồng thời, cần tận dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử để tạo lợi thế cạnh tranh mới; kỳ vọng Tp.HCM tiếp tục kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, từng bước đưa hàng hóa vào các phân khúc có giá trị cao hơn. Theo ông, thị trường trong nước ngày càng có yêu cầu cao, tạo động lực để doanh nghiệp tận dụng lợi thế quy mô, nâng chất lượng sản phẩm.

“Chúng ta phải sử dụng lợi thế về quy mô để tận dụng lợi thế trong sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cũng như giá trị gia tăng của chuỗi cung ứng trong nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các gian hàng kết nối livestream bán sản phẩm trực tiếp trên sàn thương mại điện tử.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các địa phương với nhau và với các cơ quan xúc tiến thương mại. Theo ông, các hoạt động kết nối cần tạo được sức lan tỏa, hình thành những mối liên kết thực chất và lâu dài thay vì chỉ dừng lại ở một chương trình hay một sự kiện.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Điền Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sống Khỏe, cho rằng các chương trình kết nối cung - cầu mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp sản xuất tiếp cận hệ thống phân phối, tìm kiếm đầu ra và nắm bắt rõ hơn yêu cầu của thị trường.

Theo bà Tuyết, với doanh nghiệp sản xuất, việc mở rộng thị trường hiện nay không đơn thuần là tìm thêm điểm bán mà còn phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất sản phẩm.

Bà Điền Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sống Khỏe.

“Điều doanh nghiệp mong muốn là các hoạt động kết nối không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm mà có thể đi đến những đơn hàng, hợp đồng và mối quan hệ hợp tác lâu dài. Khi có đầu ra ổn định, doanh nghiệp mới có cơ sở để đầu tư thêm cho chất lượng và phát triển sản phẩm”, bà Tuyết chia sẻ.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, doanh nghiệp cũng quan tâm đến thương mại điện tử và các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo bà Tuyết, nếu doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối, logistics và các đơn vị hỗ trợ thị trường có thể kết nối chặt chẽ hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện giảm chi phí trung gian, mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm.