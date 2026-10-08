Phát huy sức trẻ trong phong trào tình nguyện

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.T

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày chuyên đề về quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới và quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 30/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2026-2030 và điều lệ Đoàn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ CCQ Đảng tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động”, thời gian qua, Đoàn CCQ Đảng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Trong 9 tháng năm 2026, Đoàn CCQ Đảng tỉnh đã hỗ trợ triển khai xây dựng và bàn giao 1 công trình Nhà nhân ái; 3 công trình điện chiếu sáng; 2 công trình sân chơi thiếu nhi; 1 công trình thư viện sách; 2 mô hình “Em nuôi của Đoàn”; trao tặng hơn hơn 1.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cơ sở đoàn đã triển khai 40 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn và có 55 sáng kiến, giải pháp, được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: H.T

Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn CCQ Đảng tỉnh tổ chức “Ra quân hè tình nguyện” tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn gồm các công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu với 114 đơn vị máu được hiến tặng; 100% đơn vị đồng loạt tổ chức ra quân “Ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh".

Dịp này, Tỉnh đoàn, Đoàn CCQ Đảng tỉnh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn CCQ Đảng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã triển khai hiệu quả việc học tập Chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: H.T