Phường Xuân Phương đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội kiểm tra việc triển khai Cuộc vận động năm 2026 tại phường Xuân Phương.

Đưa hàng Việt lên không gian số

Chiều 7-10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc triển khai cuộc vận động năm 2026 tại phường Xuân Phương và khảo sát thực tế tại Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Phương Bùi Văn Cường, sau 9 tháng triển khai, nội dung tuyên truyền về cuộc vận động ngày càng chú trọng những yếu tố trực tiếp quyết định lựa chọn của người tiêu dùng như chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá cả, an toàn thực phẩm và quyền lợi người mua hàng.

Một trong những điểm mới trong triển khai cuộc vận động tại Xuân Phương là tăng cường ứng dụng nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp tổ chức 5 buổi livestream bán hàng trực tuyến, thu hút hàng nghìn lượt người xem, giới thiệu các sản phẩm địa phương như bưởi Diễn, bánh và sản phẩm văn hóa, du lịch.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, các chương trình tập trung cung cấp thông tin về nguồn gốc, chất lượng, công dụng, giá cả và phương thức mua hàng, tạo điều kiện để người tiêu dùng trao đổi trực tiếp với đơn vị cung cấp. Qua đó, hoạt động tuyên truyền từng bước gắn với nhu cầu mua sắm thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc phổ biến thông tin.

Quang cảnh hội nghị.

Phường cũng khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, hàng nhái, kiểm tra thông tin người bán và nguồn gốc hàng hóa. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin trong bối cảnh hoạt động mua bán trên môi trường số ngày càng phát triển.

Đáng chú ý, phường đã tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá tác động của cuộc vận động. Kết quả cho thấy 95% người được hỏi cho rằng cuộc vận động ít nhiều làm thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng; trong đó, 43% đánh giá hiệu quả, 52% đánh giá có hiệu quả ở mức độ nhất định.

Đây là cơ sở bước đầu để địa phương tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá, lượng hóa sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Điều này cũng cho thấy yêu cầu của cuộc vận động đang chuyển dần từ “tuyên truyền bao nhiêu” sang “người dân thay đổi như thế nào”.

Hàng Việt phải chinh phục bằng chất lượng

Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phường Xuân Phương tăng cường. Trong năm, đoàn kiểm tra liên ngành của phường tổ chức 4 đợt, phát hiện 18 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái; ban hành 18 quyết định xử phạt với tổng số tiền 231,5 triệu đồng. Giá trị hàng hóa tịch thu là 30,3 triệu đồng, hàng hóa bị tiêu hủy trị giá 112,5 triệu đồng.

Việc kiểm soát thị trường, xử lý hàng giả, hàng nhái không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cuộc vận động tại phường cũng bộc lộ một số hạn chế. Hoạt động quảng bá sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP và kết nối cung - cầu chưa thật sự phong phú; việc ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc tại một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Công tác thống kê, lượng hóa kết quả cuộc vận động chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ số liệu để xác định tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Đoàn công tác đánh giá phường Xuân Phương đã triển khai cuộc vận động tương đối đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá phường Xuân Phương đã triển khai cuộc vận động tương đối đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đề nghị phường tiếp tục rà soát, lượng hóa rõ hơn kết quả thực hiện, nhất là hoạt động của từng tổ chức thành viên; phân công cụ thể trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trọng tâm thời gian tới không chỉ là vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, mà phải nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu để hàng Việt thực sự chinh phục người tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, phường cần rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP trên địa bàn để xây dựng dữ liệu, từ đó có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng, quảng bá và mở rộng thị trường. Bên cạnh phát huy các hoạt động livestream, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối và người tiêu dùng; đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường cũng cần phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội chợ, tuần hàng Việt, chương trình kết nối cung - cầu, tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiếp cận người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra đồng thời đề nghị phường tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường thuận lợi để hàng Việt phát triển.

Từ thực tế tại Xuân Phương, yêu cầu đặt ra đối với cuộc vận động không chỉ là làm cho người dân “ưu tiên” hàng Việt, mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm đủ chất lượng, giá trị, thương hiệu và sức cạnh tranh để người tiêu dùng chủ động lựa chọn. Khi chất lượng trở thành nền tảng của niềm tin, cuộc vận động sẽ có thêm động lực để đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa bền vững trong đời sống tiêu dùng.