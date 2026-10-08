Startup của chủ nhân giải Nobel hóa học đứng trước nguy cơ phá sản

Công ty dược sinh học Caribou Biosciences, do nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Hóa học năm 2020 Jennifer Doudna đồng sáng lập, ngày 6/10 chính thức thông báo hoãn toàn bộ hoạt động nghiên cứu lâm sàng và xem xét các phương án chiến lược bao gồm sáp nhập hoặc bán lại doanh nghiệp.

Quyết định khắc nghiệt trên được đưa ra sau khi công ty không thể huy động đủ nguồn vốn cần thiết để tiếp tục triển khai các chương trình thử nghiệm quy mô lớn. Đi kèm với việc dừng dự án, Caribou cũng phải tiến hành cắt giảm hàng loạt nhân sự và tiết giảm tối đa chi phí vận hành.

Jennifer Doudna, chủ nhân giải Nobel Hóa học năm 2020, đứng trước nguy cơ phá sản startup do bà đồng sáng lập. Ảnh: UCSF

Đáng chú ý, 2 trong số các chương trình bị hãng chấm dứt phát triển liên quan tới các liệu pháp tế bào CAR-T đồng ghép tiên tiến, bao gồm vispa-cel dành cho bệnh nhân ung thư hạch B-cell không Hodgkin và CB-011 dành cho bệnh đa u tủy tái phát hoặc kháng thuốc.

Đặc biệt, vispa-cel vừa đạt bước tiến quan trọng khi thống nhất xong thiết kế thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA). Cả hai liệu pháp này trước đó đều từng ghi nhận tỷ lệ đáp ứng điều trị rất cao trong thử nghiệm giai đoạn 1, và nhận được nhiều chứng nhận ưu tiên phát triển từ cơ quan quản lý.

Bà Rachel Haurwitz, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Caribou chia sẻ, đây là một quyết định vô cùng đau đớn và không hề phản ánh sự suy giảm niềm tin vào giá trị y khoa của các sản phẩm.

"Quyết định này không phải sự đánh mất niềm tin vào nền tảng khoa học, dữ liệu lâm sàng hay những gì các chương trình này có thể mang lại cho bệnh nhân. Nó phản ánh một thực tế khắc nghiệt rằng môi trường tài chính hiện tại đối với các liệu pháp tế bào CAR-T đồng ghép đã khiến việc huy động nguồn vốn cần thiết để tiếp tục phát triển chúng một cách có trách nhiệm trở thành điều không thể", bà Haurwitz thừa nhận trên trang LinkedIn cá nhân.

Theo báo cáo trình lên cơ quan quản lý, doanh nghiệp dự kiến tốn từ 15-19 triệu USD cho quá trình tái cấu trúc, trong đó phần lớn dùng để chi trả trợ cấp thôi việc và chi phí giải thể các đợt thử nghiệm. Làn sóng sa thải diện rộng dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong quý 4 năm nay, chỉ giữ lại một lực lượng nhân sự rất nhỏ để xử lý các thủ tục bán tài sản hoặc đóng cửa.

Tin tức này lập tức tạo ra cú sốc lớn trên thị trường chứng khoán, khiến cổ phiếu của Caribou bốc hơi hơn 35% giá trị và rơi xuống mức thấp nhất lịch sử. Hàng loạt tổ chức tài chính lớn như RBC Capital hay Leerink Partners đã đồng loạt hạ bậc xếp hạng và cắt giảm mạnh giá mục tiêu của cổ phiếu này.

Sự rút lui của Caribou phản ánh một bức tranh ảm đạm chung, khi dòng tiền của các nhà đầu tư trên toàn cầu đang quay lưng với liệu pháp CAR-T đồng ghép dùng tế bào người hiến tặng do chi phí sản xuất quá đắt đỏ và phức tạp.

Thay vào đó, giới đầu tư và các tập đoàn dược phẩm lớn đang dồn vốn sang công nghệ CAR-T trực tiếp trong cơ thể, đẩy nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học truyền thống vào viễn cảnh kiệt quệ tài chính.

Từ một biểu tượng tiên phong từng huy động thành công 350 triệu USD khi lên sàn chứng khoán năm 2021, câu chuyện của Caribou là lời cảnh báo cay đắng về sự khốc liệt trong ngành công nghệ sinh học.

Việc một doanh nghiệp sở hữu nền tảng khoa học đỉnh cao phải bỏ dở giấc mơ chữa bệnh ung thư cho thấy ranh giới vô cùng mong manh giữa phát minh trong phòng thí nghiệm và khả năng sống sót trên thương trường.