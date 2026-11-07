Thắng lợi ngược dòng 3-2 của Manchester United trước AS Roma tại UEFA Champions League mới đây phần nào khiến áp lực dành cho huấn luyện viên (HLV) Michael Carrick hạ nhiệt. Hình ảnh ông ngỡ ngàng, chưa biết phải làm gì sau tiếng còi mãn cuộc phần nào cho thấy cảm xúc đặc biệt của một nhà cầm quân vừa trải qua trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên, chiến thắng không đồng nghĩa với sự bảo đảm cho tương lai, nhất là cuộc khủng hoảng tại Old Trafford chưa có dấu hiệu kết thúc.

HLV Carrick tạm thời giữ được "ghế nóng" sau trận thắng của Man Utd trước AS Roma tại UEFA Champions League (Ảnh: Getty).

Regis Le Bris (Sunderland) là trường hợp đáng tiếc nếu phải rời ghế nóng. Ông giúp Sunderland thăng hạng Ngoại hạng Anh 2025-2026 và giành quyền tham dự sân chơi châu Âu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Nhưng những hạn chế trong công tác chuyển nhượng khiến Sunderland không có được lực lượng đủ chiều sâu để duy trì thành tích. Sau 9 vòng đấu, Sunderland mới chỉ sở hữu 5 điểm, xếp chót bảng xếp hạng và việc sa thải HLV Regis Le Bris đã được tính tới với mong muốn "thay tướng đổi vận".

Trong khi đó, HLV Oliver Glasner (Nottingham Forest) cũng đang đối diện sức ép đáng kể. Những phát biểu đầy ẩn ý về việc phải chấp nhận quá nhiều sự thỏa hiệp cho thấy mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo có thể không còn êm đẹp. Khi những khác biệt không được giải quyết, HLV thường sẽ phải chịu thiệt.

HLV Pierre Sage (Crystal Palace) cũng chưa tạo được niềm tin cần thiết sau 9 vòng đấu đã qua. Những hoài nghi về năng lực cầm quân càng gia tăng khi đội bóng thi đấu thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận Crystal Palace đã chia tay nhiều cầu thủ chất lượng và chưa tìm được những phương án thay thế tương xứng. Đòi hỏi một HLV tạo nên thành công ngay lập tức trong hoàn cảnh ấy rõ ràng không phải điều dễ dàng.

Trường hợp của Matthias Jaissle (Newcastle) lại đặt ra câu chuyện về sự đồng điệu giữa HLV và người hâm mộ. Dù có danh tiếng và kinh nghiệm, ông vẫn chưa tạo dựng được niềm tin. Những thất bại liên tiếp gần đây càng khiến chiếc ghế của nhà cầm quân này thêm lung lay và trận gặp Fulham vào tối nay (7-11) có thể là lằn ranh đỏ.

Giải Ngoại hạng Anh luôn nổi tiếng bởi sự hào nhoáng, giàu có, nhưng đồng nghĩa với áp lực và sự kiên nhẫn trở nên xa xỉ. Tương lai của Michael Carrick, Regis Le Bris, Oliver Glasner, Pierre Sage, Matthias Jaissle bắt đầu đếm ngược và thêm một trận thua ở vòng 10 có thể là giọt nước tràn ly khiến câu lạc bộ ra trát sa thải. Ai sẽ trở thành chiến lược gia đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 mất việc?