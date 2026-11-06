Scolari: 'Ronaldo đã quyết định đúng'

Scolari là người trao cơ hội ra mắt tuyển Bồ Đào Nha cho Ronaldo năm 2003.

Ngày 5/11, trong đoạn video gửi đến báo A Bola, HLV Luiz Felipe Scolari lên tiếng sau khi Cristiano Ronaldo thông báo kết thúc sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41. Chiến lược gia người Brazil cho rằng học trò cũ có thể thanh thản với quyết định của mình sau hơn hai thập niên cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha.

"Ronaldo, cậu đã làm đúng. Cậu có thể yên tâm vì đã đưa ra quyết định chính xác", Scolari chia sẻ. Nhà cầm quân 77 tuổi đồng thời đánh giá CR7 là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ông từng dẫn dắt, không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ thái độ tập luyện và tinh thần chuyên nghiệp.

Scolari có mối quan hệ đặc biệt với Ronaldo. Ông là người trao cơ hội ra mắt tuyển Bồ Đào Nha cho tiền đạo sinh năm 1985 trong trận giao hữu thắng Kazakhstan 1-0 ngày 20/8/2003. Khi ấy, Ronaldo mới 18 tuổi và vừa chuyển từ Sporting Lisbon sang Manchester United.

Nhắc lại thời điểm phát hiện Ronaldo, Scolari tiết lộ trợ lý Flávio Murtosa cùng một nhân vật tên Rui, làm việc trong hệ thống bóng đá trẻ, đã giới thiệu cầu thủ này cho ban huấn luyện. Sau khi đánh giá khả năng của Ronaldo, ông quyết định trao cơ hội cho tài năng trẻ đang bắt đầu gây chú ý ở châu Âu.

Trong 5 năm làm việc cùng Scolari, Ronaldo từng bước trưởng thành thành ngôi sao hàng đầu. Hai thầy trò cùng tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2004 trên sân nhà, trước khi lọt vào bán kết World Cup 2006 tại Đức. Dưới thời Scolari, Ronaldo cũng bắt đầu đảm nhận vai trò thủ lĩnh của đội tuyển.

"Tôi rất vui khi Ronaldo đưa ra quyết định này. Với tư cách một người bạn và người luôn ngưỡng mộ cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ quên những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau", Scolari bày tỏ.

Phát biểu của Scolari xuất hiện trong bối cảnh cuộc chia tay của Ronaldo gây nhiều tranh luận tại Bồ Đào Nha. HLV đương nhiệm Jorge Jesus trước đó xác nhận từng đề nghị CR7 tiếp tục khoác áo đội tuyển, nhưng không thể thuyết phục anh thay đổi quyết định.

Ronaldo khép lại hành trình quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, giữ kỷ lục ở cả hai thống kê của bóng đá nam cấp đội tuyển. Anh góp công giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025.

Dù không trực tiếp làm việc cùng Ronaldo trong giai đoạn thành công nhất của đội tuyển, Scolari vẫn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp CR7. Ông trao cơ hội đầu tiên cho tiền đạo này ở cấp độ quốc tế và chứng kiến quá trình trưởng thành của anh từ một cầu thủ trẻ thành biểu tượng bóng đá Bồ Đào Nha.

Hơn 23 năm sau trận ra mắt Kazakhstan, chính Scolari là một trong những người đầu tiên công khai ủng hộ Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế.