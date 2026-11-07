Tin thể thao (7-11): Giá vé xem tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 bao nhiêu?

Giá vé xem tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 bao nhiêu?

Ban tổ chức Casper Cup 2026 thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp tại quầy, phục vụ người hâm mộ đến sân theo dõi giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo, vé có ba mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé từ 9 giờ ngày 9-11 đến 19 giờ ngày 11-11, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Đội tuyển Việt Nam đang tăng sức trẻ trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Quầy vé được đặt tại khán đài D sân Thiên Trường tại số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Thời gian bán vé buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Riêng ngày thi đấu 11-11, quầy vé mở bán đến 19 giờ.

Casper Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 11 với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Các trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường.

Bóng đá Bồ Đào Nha đối mặt với bài toán kinh tế khi vắng Ronaldo

Việc siêu sao Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha không chỉ để lại khoảng trống về chuyên môn mà còn đặt ra bài toán kinh tế đối với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Ronaldo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images

Theo đó, không có sự phục vụ của CR7 đồng nghĩa với việc đội bóng này mất đi tài sản thương mại cá nhân có giá trị lớn nhất, đồng thời đánh mất một trong những hình ảnh đại diện quan trọng nhất của đất nước trên trường quốc tế. Một nghiên cứu do Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM) thực hiện năm 2025 ước tính giá trị tiềm năng của thương hiệu CR7 đạt 850 triệu euro, tăng 325% so với năm 2020. Nghiên cứu cũng chấm Ronaldo 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao, với điểm số tối đa ở hai hạng mục thu nhập và mạng xã hội.

Các chuyên gia đánh giá sức ảnh hưởng của thương hiệu Ronaldo đối với hình ảnh quốc tế của đội tuyển Bồ Đào Nha là “phi thường và khó có cầu thủ Bồ Đào Nha nào có thể tái tạo trong tương lai gần”.

HLV Tuchel gây bất ngờ khi tập trung đội tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel tiếp tục không triệu tập Cole Palmer và Phil Foden vào danh sách đội tuyển Anh dự các trận Nations League tháng 11, bất chấp phong độ tốt của hai ngôi sao giàu kinh nghiệm này.

Foden và Palmer (phải) một lần nữa nằm ngoài danh sách triệu tập của đội tuyển Anh. Ảnh: AP

Trường hợp của Palmer gây nhiều chú ý hơn cả. Tiền vệ Chelsea từng thất vọng khi không được HLV Thomas Tuchel lựa chọn tham dự World Cup mùa hè vừa qua, sau một mùa giải bị gián đoạn bởi những vấn đề thể lực. Anh tiếp tục vắng mặt trong hai đợt tập trung gần nhất vào tháng 9 và tháng 10 do chấn thương nhẹ.

Việc Tuchel loại hai ngôi sao giàu kinh nghiệm đã mở đường cho những gương mặt trẻ. Josh King, tiền vệ 19 tuổi của Fulham, lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Một gương mặt đáng chú ý khác là Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham. Tiền vệ đang khoác áo Dortmund cũng lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Anh.

PSG có thể mua Kobbie Mainoo

Trong kế hoạch tái thiết đội hình PSG cho những mùa giải tới, HLV Luis Enrique được cho là đang để mắt đến Kobbie Mainoo.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn bổ sung một tiền vệ trẻ có thể tham gia thu hồi bóng lẫn triển khai lối chơi. Mainoo đáp ứng những yêu cầu ấy và đã có kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh cũng như khoác áo đội tuyển Anh.

PSG đang nhắm đến Kobbie Mainoo. Ảnh: The Peoples Person

Nếu thương vụ chuyển nhượng thành hiện thực, Mainoo có thể chia sẻ thời gian thi đấu với Fabian trước khi đảm nhận vai trò lớn hơn. Vừa qua MU đã có màn ngược dòng ngoạn mục thắng AS Roma tại Champions League. Dù vậy, “Quỷ đỏ” vẫn chưa hết khó khăn. Và đây là bối cảnh để PSG thăm dò tình hình Mainoo.

Mainoo vừa ký hợp đồng mới với MU đến tháng 6-2031 hồi tháng 4. Thỏa thuận ấy khép lại giai đoạn tương lai của anh trở nên bất định dưới thời Ruben Amorim, khi tiền vệ người Anh mất suất thường xuyên và từng cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn.

Raphinha khoác áo Barca đến năm 2030

Barca đã chính thức giữ chân tiền đạo người Brazil Raphinha bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2030. Quyết định được đưa ra sau khi cầu thủ 29 tuổi có khởi đầu ấn tượng trong mùa giải 2026-2027, với 19 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Bản hợp đồng mới kéo dài thêm 2 năm so với thỏa thuận trước đó, vốn có thời hạn đến mùa hè năm 2028. Qua đó, Barca tiếp tục giữ một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình hiện tại.

Raphinha tiếp tục gắn bó lâu dài với Barca. Ảnh: Goal

Raphinha gia nhập Barca từ Leeds United vào mùa hè năm 2022. Sau những mùa giải đầu tiên có phong độ chưa thật sự ổn định, cầu thủ sinh năm 1996 dần trở thành nhân tố chủ chốt dưới thời HLV Hansi Flick.

Mùa giải 2025-2026, Raphinha góp công vào hành trình chinh phục các danh hiệu của đội bóng xứ Catalonia. Anh tiếp tục duy trì phong độ cao trong mùa 2026-2027 và được trao băng đội trưởng vào tháng 8 vừa qua.

Argentina ra quyết định với áo số 10 của Messi

Sau khi Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội tuyển Argentina và HLV Lionel Scaloni quyết định để trống số áo này, tận dụng quy chế không bắt buộc cố định số áo ở các trận giao hữu.

Ảnh: La Derecha Diario

Vì thế, đội tuyển Argentina sẽ không trao áo đấu số 10 cho bất kỳ cầu thủ nào trong loạt trận quốc tế thuộc dịp FIFA Days với hai đối thủ đáng gờm là Uruguay (14-11) và Costa Rica (17-11).

Danh tính cầu thủ chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ chỉ được công bố khi vòng loại World Cup 2027 khu vực Nam Mỹ khởi tranh. Khoảng thời gian này giúp ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Argentina có thêm sự cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra cái tên xứng đáng nhất.

Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ngồi “ghế nóng”

CLB Thanh Hóa vừa chính thức bổ nhiệm HLV Kim Young Chul thay ông Mai Xuân Hợp ngồi ghế thuyền trưởng, bắt đầu dẫn dắt từ vòng 7 LPBank V-League 2026-2027.

HLV Kim Young Chul dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7-11, sau đó trực tiếp chỉ đạo CLB Thanh Hóa trong chuyến làm khách trước CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 8-11, tại vòng 7 V-League. Đáng chú ý, ở trận đấu này cả hai đội đều ra mắt tân HLV trưởng. Với Thể Công Viettel, HLV Almeida De Azevedo Silva lần đầu dẫn dắt ở V-League.

Khi là cầu thủ, tân thuyền trưởng Thanh Hóa từng khoác áo các CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông Kim Young Chul được gọi lên tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức. Sau khi giải nghệ, ông Kim Young Chul chuyển sang công tác huấn luyện và từng làm việc tại một số đội bóng chuyên nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul. Tháng 9-2025, ông được HLV Kim Sang Sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.