U17 Việt Nam bắt nhịp tập luyện tại UAE trước thềm World Cup 2026

U17 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Dubai. Ảnh: VFF

Ngay sau hành trình di chuyển tới UAE, các cầu thủ U17 Việt Nam đã được bố trí nghỉ ngơi, ổn định sinh hoạt và làm quen với môi trường mới. Ban huấn luyện cũng nhanh chóng triển khai kế hoạch tập luyện nhằm duy trì thể trạng, giúp toàn đội bắt nhịp với cường độ vận động trong những ngày tập huấn.

Chiều 6.11, thầy trò HLV Cristiano Roland có buổi tập đầu tiên tại Dubai. Sân tập được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, nằm cách khách sạn nơi đội tuyển lưu trú khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi giúp ban huấn luyện chủ động thực hiện giáo án, tập trung vào những nội dung cần hoàn thiện trước giải đấu.

Một trong những yếu tố U17 Việt Nam cần thích nghi là thời tiết nắng nóng tại Dubai, với nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ C. Việc tập luyện trong điều kiện khí hậu này cũng giúp các cầu thủ làm quen với môi trường tương đồng tại Qatar, nơi diễn ra VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì các buổi tập vào lúc 16h00 trong ba ngày liên tiếp, từ 6 - 8.11. Đây là khoảng thời gian để ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh khối lượng vận động, củng cố sự gắn kết giữa các vị trí và hoàn thiện những yêu cầu về chiến thuật.

Ngày 9.11, đội tuyển sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji vào lúc 18h00 (giờ địa phương). Cuộc so tài này được xem là dịp kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện trao đổi với các cầu thủ U17 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Dubai (UAE), chiều 6.11. Ảnh: VFF

Sau trận đấu với U17 Fiji, thầy trò HLV Cristiano Roland dự kiến rời Dubai để tới Doha (Qatar) vào ngày 10.11, tiếp tục những bước chuẩn bị cuối cùng cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Với lịch trình tập huấn được xây dựng cụ thể, U17 Việt Nam đang nỗ lực tận dụng quỹ thời gian còn lại để hoàn thiện thể lực, chuyên môn và khả năng thích nghi, hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất khi bước vào giải đấu.