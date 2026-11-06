Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027: Nóng bóng cuộc đua vô địch

Arsenal bứt tốc, Man City quyết tâm bám đuổi

Vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý, có thể tạo ra những thay đổi trong cuộc đua vô địch và cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Sau 9 vòng đấu, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Man City 3 điểm.

Arsenal hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp khi tiếp đón Hull City, qua đó củng cố ngôi đầu bảng.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool ở vòng trước giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nối dài chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, qua đó khẳng định sự ổn định trong cuộc đua vô địch.

Tiếp đón Hull City trên sân Emirates, Arsenal đứng trước cơ hội thuận lợi để củng cố vị trí dẫn đầu. Với chất lượng đội hình vượt trội cùng phong độ ấn tượng, đội bóng thành London được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, việc duy trì sự tập trung, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội vẫn là những yếu tố quan trọng để Arsenal tránh đánh rơi điểm số.

Trái ngược với Arsenal, Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn. Thất bại 0-1 trước Brighton ngay trên sân nhà khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại Premier League, đồng thời bị Arsenal nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Chuyến làm khách trước Nottingham Forest vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với Man City. Dù đối thủ cũng đang sa sút với bốn thất bại trong năm trận gần nhất, đội khách không được phép chủ quan. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến, cải thiện hiệu quả dứt điểm và hạn chế sai sót phòng ngự sẽ quyết định cơ hội giành chiến thắng của Man City.

MU tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford

Tâm điểm đáng chú ý khác của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Man United và Aston Villa trên sân Old Trafford. Đội chủ nhà đang chịu áp lực lớn sau năm vòng liên tiếp không giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

MU quyết tâm chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford.

Thất bại 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu gần nhất tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công và duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của MU. Trong khi đó, Aston Villa đang thể hiện phong độ ổn định với ba chiến thắng và hai trận hòa ở năm vòng gần đây.

Trước đối thủ có khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ và chuyển trạng thái nhanh, thầy trò HLV Michael Carrick cần cải thiện đáng kể hiệu quả thi đấu nếu muốn tận dụng lợi thế sân nhà để chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Liverpool cũng đứng trước thử thách khi hành quân đến sân Crystal Palace. Sau thất bại trước Arsenal, đội bóng của HLV Andoni Iraola cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định để tránh bị bỏ lại trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu. Tuy nhiên, Palace vẫn là đối thủ khó chịu với khả năng phòng ngự tập trung và tổ chức phản công tốc độ.

Ở chiều ngược lại, Tottenham đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Ba chiến thắng liên tiếp trước Coventry, Chelsea và Crystal Palace giúp đội bóng thành London cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trước Leeds United là cơ hội để Tottenham tiếp tục duy trì đà hưng phấn.

Các cuộc đối đầu còn lại như Fulham gặp Newcastle, Brighton tiếp Brentford, Sunderland chạm trán Chelsea và Everton tiếp đón Coventry cũng được dự báo diễn ra quyết liệt.

Với khoảng cách điểm số chưa lớn giữa các đội, kết quả vòng 10 có thể tạo thêm những biến động đáng kể trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng sức nóng cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027.

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027: 03h00, 7/11: Everton vs Coventry 19h30, 7/11: Leeds vs Tottenham 22h00, 7/11: Arsenal vs Hull City 22h00, 7/11: Fulham vs Newcastle 00h30, 8/11: Nottingham Forest vs Man City 21h00, 8/11: Brighton vs Brentford 21h00, 8/11: Crystal Palace vs Liverpool 21h00, 8/11: Ipswich vs Bournemouth 21h00, 8/11: Sunderland vs Chelsea 23h30, 8/11: MU vs Aston Villa